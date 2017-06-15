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Traumatized firefighters search for more London fire victims

By Danica Kirka
Associated Press

Published: June 15, 2017 - 12:46 PM | Updated: June 15, 2017 - 12:47 PM
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The scorched facade of the Grenfell Tower in London, Thursday, June 15, 2017, after a massive fire raced through the 24-storey high-rise apartment building in west London early Wednesday. Firefighters are beginning the task of combing through the devastated apartment tower, Thursday, checking integrity of the structure and searching to find victims.(AP Photo/Frank Augstein)


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