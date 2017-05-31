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Truck bomb kills 90, wounds hundreds in Afghan capital

By Rahim Faiez  and Kathy Gannon
Associated Press

Published: May 31, 2017 - 07:44 AM
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Security forces stand next to a crater created by massive explosion in front of the German Embassy in Kabul, Afghanistan, Wednesday. The suicide truck bomb hit a highly secure diplomatic area of Kabul killing scores of people and wounding hundreds more. (AP Photo/Rahmat Gul)


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