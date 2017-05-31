All CATEGORIES
☰ Menu

Truck bomb kills 90, wounds hundreds in Afghan capital

By Rahim Faiez  and Kathy Gannon
Associated Press

Published: May 31, 2017 - 07:44 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Security forces stand next to a crater created by massive explosion in front of the German Embassy in Kabul, Afghanistan, Wednesday. The suicide truck bomb hit a highly secure diplomatic area of Kabul killing scores of people and wounding hundreds more. (AP Photo/Rahmat Gul)


MORE IN NEWS

lebronhome01web Damian Dovarganes - AP
LeBron James says vandalism at Los Angeles home shows racism is alive in America - 11:01 PM

Los Angeles police are treating a racial slur spray-painted on an outside gate of a home owned by LeBron James as a hate crime.

coach01cut
Coach House names new artistic director, plans 90th season at Akron Woman’s City Club - 11:01 PM
culp01
Northfield woman sentenced to six years for selling horses and equipment but not providing them - 9:43 PM
Bob Dyer: Cavs fans aren’t locked into NBA Finals announcers - 9:43 PM
Anonymous Summa nurses confirm they’re looking to unionize - 11:01 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next