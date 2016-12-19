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Deaths at Christmas market

Truck rams into German Christmas market, killing 12 people

By Kirsten Grieshaber
Associated Press

Published: December 19, 2016 - 02:46 PM | Updated: December 20, 2016 - 08:27 AM
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Firefighters attend an injured person after a truck ran into crowded Christmas market in Berlin, Germany, Monday, Dec. 19, 2016. Police said that several people have been killed. (AP Photo/Michael Sohn)


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