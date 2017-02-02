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Trudeau says Canada in shock, but united after mosque attack

Associated Press

Published: February 2, 2017 - 04:20 PM
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Prime Minister Justin Trudeau, right, and Quebec Premier Philippe Couillard attend the funeral for three of the six victims of the Quebec City mosque shooting, Abdelkrim Hassane, Khaled Belkacemi and Aboubaker Thabti, at the Maurice Richard Arena in Montreal, Thursday, Feb. 2, 2017. (Paul Chiasson/The Canadian Press via AP)


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