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Global summit

Trump ‘evolving’ on climate action, pressured by Europeans

By Julie Pace  and Jonathan Lemire
Associated Press

Published: May 26, 2017 - 01:28 PM
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U.S. President Donald Trump, right, talks with British Prime Minister Theresa May in Taormina, Italy, Friday. Leaders of the G7 meet Friday and Saturday, including newcomers Emmanuel Macron of France and Theresa May of Britain in an effort to forge a new dynamic after a year of global political turmoil amid a rise in nationalism. (AP Photo/Luca Bruno)


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