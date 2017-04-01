Trump’s stance on Iran emboldens hard-liners in Iran

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VEVIUkFOLCBJcmFuOiBJcmFuJiM4MjE3O3MgaGFyZC1saW5lcnMgYXJlIGhvcGluZyB0aGV5
IGNhbiBiZW5lZml0IGZyb20gdGhlIHJpc2Ugb2YgRG9uYWxkIFRydW1wIGluIHVwY29taW5nIGVs
ZWN0aW9ucywgYXJndWluZyB0aGF0IHRoZWlyIG93biBjb3VudHJ5IG5lZWRzIGEgdG91Z2hlciBs
ZWFkZXIgdG8gc3RhbmQgdXAgdG8gYW4gQW1lcmljYW4gcHJlc2lkZW50IHdob3NlIGFkbWluaXN0
cmF0aW9uIGhhcyBwdXQgdGhlIElzbGFtaWMgUmVwdWJsaWMgJiM4MjIwO29uIG5vdGljZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlRoZXkgc2F5IGl0JiM4MjE3O3MgdGltZSBmb3IgYSAmIzgyMjA7cmV2b2x1dGlv
bmFyeSBkaXBsb21hY3kmIzgyMjE7IHRvIGNvbmZyb250IHRoZSBVLlMuIGFmdGVyIGZvdXIgeWVh
cnMgb2YgYSBtb3JlIGNvbmNpbGlhdG9yeSBwb2xpY3kgdW5kZXIgbW9kZXJhdGUgaW5jdW1iZW50
IFByZXNpZGVudCBIYXNzYW4gUm91aGFuaS48L3A+PHA+SGFyZC1saW5lcnMgZmVlbCBlbmVyZ2l6
ZWQgYnkgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgcmVwZWF0ZWQgY3JpdGljaXNt
IG9mIHRoZSBsYW5kbWFyayAyMDE1IG51Y2xlYXIgZGVhbC4gVGhlIGFncmVlbWVudCBmb3VuZCBs
aXR0bGUgc3VwcG9ydCBhbW9uZyB0aGUgZ3JvdXAsIHdobyBmZWVsIElyYW4gZ2F2ZSB0b28gbXVj
aCBhd2F5IGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciB0b28gbGl0dGxlIGluIHRoZSB3YXkgb2Ygc2FuY3Rpb25z
IHJlbGllZi48L3A+PHA+VGhlIFUuUy4gcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgdG91Z2ggdGFsayBvbiBJ
cmFuIHBsYXlzIGludG8gaGFyZC1saW5lcnMmIzgyMTc7IGhhbmRzIHRvbywgcmVpbmZvcmNpbmcg
YW50aS1BbWVyaWNhbiBzZW50aW1lbnRzIHRoZXkgY2FuIHVzZSB0byByYWxseSB0aGVpciBiYXNl
LjwvcD48cD5BIGdyb3VwIG9mIGhhcmQtbGluZXJzIGJhbmRlZCB0b2dldGhlciBsYXRlIGxhc3Qg
eWVhciB0byBmb3JtIHRoZSBQb3B1bGFyIEZyb250IG9mIElzbGFtaWMgUmV2b2x1dGlvbiBGb3Jj
ZXMsIHdoaWNoIGlzIGFzc2Vzc2luZyBtb3JlIHRoYW4gYSBkb3plbiBwb3RlbnRpYWwgY2FuZGlk
YXRlcy4gQnV0IHdpdGggbGVzcyB0aGFuIHR3byBtb250aHMgdG8gZ28gYmVmb3JlIHRoZSBNYXkg
MTkgZWxlY3Rpb24sIHRoZXkgaGF2ZSB5ZXQgdG8gc2V0dGxlIG9uIG9uZSB0byBydW4gYWdhaW5z
dCBSb3VoYW5pLjwvcD48cD5PbmUgcG90ZW50aWFsIGNhbmRpZGF0ZSwgTW9oc2VuIFJlemFlaSwg
YSBmb3JtZXIgY2hpZWYgb2YgdGhlIGVsaXRlIFJldm9sdXRpb25hcnkgR3VhcmQsIGhhcyBsYXNo
ZWQgb3V0IGF0IHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBmb3IgbGFja2luZyByZXZvbHV0aW9uYXJ5IHNw
aXJpdCAmIzgyMTI7IHRvdWdoIHdvcmRzIGluIGEgY291bnRyeSB0aGF0IHByaXplcyB0aGUgaGVy
b2VzIG9mIHRoZSAxOTc5IElzbGFtaWMgUmV2b2x1dGlvbiB0aGF0IGNyZWF0ZWQgdGhlIGN1cnJl
bnQgZ292ZXJubWVudGFsIHN5c3RlbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0EgZ3JvdXAgW29mIG9mZmljaWFs
c10gaGFzIGJlY29tZSBob3BlbGVzcyBhbmQgdGlyZWQgd2hpbGUgdHJ5aW5nIHRvIGZpbmQgYSBw
cmVzY3JpcHRpb24gZm9yIHByb2JsZW1zIG91dHNpZGUgdGhlIHJldm9sdXRpb25hcnkgZnJhbWV3
b3JrLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QSBsYWNrIG9mIHJlbGlhYmxlIHBvbGxpbmcgaW4g
SXJhbiBtYWtlcyBpdCBkaWZmaWN1bHQgdG8gZ2F1Z2UgaG93IHRoZSBlbGVjdGlvbiBjb3VsZCBw
bGF5IG91dCwgcGFydGljdWxhcmx5IGdpdmVuIHRoYXQgbm8gaG9wZWZ1bHMgaGF2ZSBmb3JtYWxs
eSBkZWNsYXJlZCB0aGVpciBjYW5kaWRhY2llcy48L3A+PHA+QnV0IFRlaHJhbi1iYXNlZCBwb2xp
dGljYWwgYW5hbHlzdCBTb3JvdXNoIEZhcmhhZGkgc2FpZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHN0YW5jZSBv
biBJcmFuIGNvdWxkIGJvZGUgaWxsIGZvciBSb3VoYW5pJiM4MjE3O3MgY2hhbmNlcyBiZWNhdXNl
IGl0IGdpdmVzIGhhcmQtbGluZXJzIGEgd2F5IHRvIGRlbm91bmNlIGhpcyBmb3JlaWduIHBvbGlj
eSBvZiBvdXRyZWFjaCBhbmQgbmVnb3RpYXRpb24gd2l0aCB0aGUgV2VzdCBhbmQgcmVnaW9uYWwg
cml2YWxzLjwvcD48cD5JbiBNYXJjaCwgdGhlIGN1cnJlbnQgY2hpZWYgb2YgdGhlIEd1YXJkLCBN
b2htbWFkIEFsaSBKYWZhcmksIHdhcm5lZCB0aGF0IGFuICYjODIyMDt1bi1yZXZvbHV0aW9uYXJ5
IHZpZXdwb2ludCYjODIyMTsgdGhhdCBoYWQgdGFrZW4gaG9sZCBpbiByZWNlbnQgeWVhcnMgd2Fz
IHRoZSBncmVhdGVzdCBkYW5nZXIgZmFjaW5nIElyYW4uPC9wPjxwPlRoZSBkYWlseSBKYXZhbiwg
d2hpY2ggaXMgYWZmaWxpYXRlZCB3aXRoIHRoZSBHdWFyZCwgaGFzIG1lYW53aGlsZSBjcml0aWNp
emVkIHRoZSBSb3VoYW5pIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGZvciBjaG9vc2luZyAmIzgyMjA7c21pbGUg
ZGlwbG9tYWN5JiM4MjIxOyB0aGF0IGhhcyBkb25lIGxpdHRsZSB0byBpbXByb3ZlIElyYW4mIzgy
MTc7cyBzdGFuZGluZyB3aXRoIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSB3b3JsZC48L3A+PHA+V2hpbGUgY2Fu
ZGlkYXRlIFRydW1wIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7ZCByZW5lZ290aWF0ZSBvciBkaXNtYW50bGUgdGhl
IElyYW4gbnVjbGVhciBkZWFsLCBoaXMgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaXMgY29udGludWluZyB0byBp
bXBsZW1lbnQgdGhlIGFjY29yZCBmb3Igbm93LiBCZWNhdXNlIHRoZSBhZ3JlZW1lbnQgd2FzIG5l
Z290aWF0ZWQgd2l0aCBpbnRlcm5hdGlvbmFsIHBvd2VycywgV2FzaGluZ3RvbiBkb2VzIG5vdCBo
YXZlIHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIHRlYXIgaXQgdXAgb24gaXRzIG93bi4gQnV0IGNvbnRpbnVlZCBo
b3N0aWxpdHkgdG8gaXQgYnkgVHJ1bXAgY291bGQgZGlzY291cmFnZSBXZXN0ZXJuIGNvbXBhbmll
cyBmcm9tIGRvaW5nIGJ1c2luZXNzIGluIElyYW4gYW5kIGVtYm9sZGVuIFUuUy4gYWxsaWVzIHN1
Y2ggYXMgU2F1ZGkgQXJhYmlhIHRoYXQgYXJlIGhvc3RpbGUgdG8gVGVocmFuLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.