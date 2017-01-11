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Turkey bogged down in Syria as it realigns with Russia

By Sarah El Deeb
Associated Press

Published: January 11, 2017 - 11:03 PM
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This picture posted on Dec. 23, 2016, by the Syrian militant group Ahrar al-Sham, purports to show Ahrar al-Sham fighters holding positions in the countryside around the northern Syrian town of al-Bab, Aleppo province, Syria. Nearly two months into the assault, Turkey has become bogged down in an unexpectedly bloody fight to retake the Islamic State group's last stronghold in northern Syria. It has been forced to pour in troops, take the lead in the battle from its Syrian allies and reach out to Russia for aerial support -- a move that tests its alliance with the United States and the Syrian opposition (Ahrar al-Sham, via AP)


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