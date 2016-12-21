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Turkey links Russian envoy’s killer to U.S.-based cleric

By Suzan Fraser
Associated Press

Published: December 21, 2016 - 07:50 PM

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