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Turkey-Netherlands feud simmers as Dutch election looms

By Suzan Fraser
Associated Press

Published: March 13, 2017 - 12:26 PM | Updated: March 13, 2017 - 01:22 PM
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A vendor holds Turkish flags for sale during a protest outside the Dutch consulate in Istanbul, Sunday, March 12, 2017. Turkish President Recep Tayyip Erdogan says he appropriately accused the Dutch government of "Nazism and fascism," saying only those types of regimes would bar foreign ministers from traveling within their countries. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)


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