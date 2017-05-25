Turkey’s leader confronted by France, Germany at NATO summit

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QlJVU1NFTFM6IFR1cmtpc2ggUHJlc2lkZW50IFJlY2VwIFRheXlpcCBFcmRvZ2FuIHdhcyBj
b25mcm9udGVkIGJ5IGtleSBhbGxpZXMgRnJhbmNlIGFuZCBHZXJtYW55IHdpdGggZGlwbG9tYXRp
YyBjb21wbGFpbnRzIGRlc3BpdGUgaGltIHRyYXZlbGluZyB0byBCcnVzc2VscyB0byBjZWxlYnJh
dGUgdGhlIHVuaXR5IG9mIHRoZSBOQVRPIGFsbGlhbmNlLjwvcD48cD5GcmVuY2ggUHJlc2lkZW50
IEVtbWFudWVsIE1hY3JvbiBhbmQgR2VybWFuIENoYW5jZWxsb3IgQW5nZWxhIE1lcmtlbCBib3Ro
IHJhaXNlZCB0aGUgaXNzdWUgb2YgbmF0aW9uYWxzIGZyb20gdGhlaXIgY291bnRyaWVzIGN1cnJl
bnRseSBoZWxkIGluIGN1c3RvZHkgaW4gVHVya2V5LiBJdCB3YXMgdGhlIGxhdGVzdCBleGFtcGxl
IG9mIHN0ZWFkaWx5IGRlY3JlYXNpbmcgcmVsYXRpb25zIGJldHdlZW4gRXJkb2dhbiBhbmQgc2V2
ZXJhbCBvZiBoaXMgRXVyb3BlYW4gYWxsaWVzIGluIHRoZSB3YWtlIG9mIGxhc3QgeWVhciYjODIx
NztzIGNvdXAgYXR0ZW1wdC48L3A+PHA+RnJlbmNoIHBob3Rvam91cm5hbGlzdCBNYXRoaWFzIERl
cGFyZG9uIHdhcyB0YWtlbiBpbnRvIGN1c3RvZHkgaW4gVHVya2V5IGVhcmx5IHRoaXMgbW9udGgg
YW5kIHN0YXJ0ZWQgYSBodW5nZXIgc3RyaWtlIHRvIHByb3Rlc3QgaGlzIGRldGVudGlvbiwgYW5k
IE1hY3JvbiBjb25mcm9udGVkIEVyZG9nYW4gd2l0aCBoaXMgcGxpZ2h0LjwvcD48cD5BIHNlbmlv
ciBGcmVuY2ggb2ZmaWNpYWwsIHdobyBjb3VsZCBub3QgYmUgcHVibGljbHkgbmFtZWQgaW4gbGlu
ZSB3aXRoIHN0YW5kYXJkIHByYWN0aWNlLCBzYWlkIEVyZG9nYW4gaW5kaWNhdGVkIGhlIHdvdWxk
IHF1aWNrbHkgbG9vayBpbnRvIHRoZSBzaXR1YXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBwaG90b2dyYXBoZXIg
d2FzIG9uIGFzc2lnbm1lbnQgZm9yIE5hdGlvbmFsIEdlb2dyYXBoaWMgbWFnYXppbmUgd2hlbiBo
ZSB3YXMgZGV0YWluZWQgaW4gdGhlIG1haW5seSBLdXJkaXNoIHByb3ZpbmNlIG9mIEJhdG1hbiBv
biBNYXkgOC48L3A+PHA+QW5kIE1lcmtlbCBtZXQgd2l0aCBFcmRvZ2FuIG9uIHRoZSBzaWRlbGlu
ZXMgb2YgdGhlIE5BVE8gc3VtbWl0IHRvIHRhbGsgYWJvdXQgdGhlICYjODIyMDtjdXJyZW50IHN0
cmFpbnMgaW4gdGhlIHJlbGF0aW9ucyYjODIyMTsgYmV0d2VlbiB0aGUgdHdvIGNvdW50cmllcywg
d2hpY2ggY2VudGVyIG9uIE5hemkgaW5zdWx0cyBFcmRvZ2FuIGhhcyB0YXJnZXRlZCBhdCBHZXJt
YW55IGFuZCBsaW1pdHMgc2V0IG9uIEdlcm1hbiBsYXdtYWtlcnMgb24gdmlzaXRpbmcgdHJvb3Bz
IGluIFR1cmtleS48L3A+PHA+TWVya2VsIGFsc28gZXNwZWNpYWxseSBwdXNoZWQgZm9yIHRoZSBy
ZWxlYXNlIG9mIEdlcm1hbi1UdXJraXNoIGpvdXJuYWxpc3QgRGVuaXogWXVjZWwsIHdobyB3YXMg
YXJyZXN0ZWQgb3ZlciAxMDAgZGF5cyBhZ28gYW5kIGhhcyBiZWVuIGltcHJpc29uZWQgaW4gVHVy
a2V5IHdpdGhvdXQgYSB0cmlhbC48L3A+PHA+R292ZXJubWVudCBzcG9rZXNtYW4gU3RlZmZlbiBT
ZWliZXJ0IHNhaWQgaW4gdGhlIHN0YXRlbWVudCB0aGF0ICYjODIyMDtpbiBhZGRpdGlvbiwgdGhl
IGNoYW5jZWxsb3IgYWdhaW4gZGVtYW5kZWQgdGhhdCBpbXByaXNvbmVkIEdlcm1hbiBjaXRpemVu
cyByZWNlaXZlIGZhaXIgdHJlYXRtZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWVya2VsIGFsc28gaW5zaXN0
ZWQgaXQgd2FzIGluZGlzcGVuc2FibGUgdGhhdCBHZXJtYW4gbGF3bWFrZXJzIGNhbiB2aXNpdCB0
aGUgR2VybWFuIHNvbGRpZXJzIG9uIHRoZSBUdXJraXNoIGFpciBiYXNlIGluIEluY2lybGlrLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7Rm9yIHVzIGl0IGlzIGluZGlzcGVuc2FibGUsIGJlY2F1c2Ugd2UgaGF2ZSBh
IHBhcmxpYW1lbnQmIzgyMTc7cyBhcm15LCB0aGF0IG91ciBzb2xkaWVycyBjYW4gYmUgdmlzaXRl
ZCBieSBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBHZXJtYW4gUGFybGlhbWVudC4gT3RoZXJ3aXNlLCB3ZSBuZWVk
IHRvIGxlYXZlIEluY2lybGlrLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPkVyZG9nYW4gYWxzbyBt
ZXQgd2l0aCBFdXJvcGVhbiBDb3VuY2lsIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHVzayBhbmQgRXVyb3Bl
YW4gQ29tbWlzc2lvbiBQcmVzaWRlbnQgSmVhbi1DbGF1ZGUgSnVuY2tlciwgZXZlbiB0aG91Z2gg
aXQgd2FzIHN0cmVzc2VkIHRoYXQgdGhlIGVuY291bnRlciBpbiBubyB3YXkgbWVhbnQgdGhhdCBy
ZWxhdGlvbnMgaGFkIHJldHVybmVkIHRvICYjODIyMDtidXNpbmVzcyBhcyB1c3VhbC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkV2ZW4gdGhvdWdoIHRoZSBFVSBhbmQgVHVya2V5IGhhdmUgYW4gYWdyZWVtZW50IHRo
YXQgaGFzIHN0ZW1tZWQgdGhlIGZsb3cgb2YgcGVvcGxlIGZsZWVpbmcgd2FyIGFuZCBwb3ZlcnR5
IGNvbWluZyBpbnRvIHRoZSBFdXJvcGVhbiBoZWFydGxhbmQsIHJlbGF0aW9ucyBoYXZlIHdvcnNl
bmVkIGZvbGxvd2luZyB0aGUgc3VwcHJlc3Npb24gYW5kIG1hc3MgYXJyZXN0cyBpbiB0aGUgd2Fr
ZSBvZiBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBmYWlsZWQgY291cCBhdHRlbXB0IGluIFR1cmtleS48L3A+
PHA+RXJkb2dhbiBoYXMgaW5zdWx0ZWQgRVUgbmF0aW9ucyBsaWtlIEdlcm1hbnkgYW5kIHRoZSBO
ZXRoZXJsYW5kcyBieSBjb21wYXJpbmcgdGhlbSB3aXRoIE5hemlzIGFuZCBoYXMgaGludGVkIHRo
YXQgaGUgaXMgc2Vla2luZyB0byBicmluZyBiYWNrIHRoZSBkZWF0aCBwZW5hbHR5LCB3aGljaCB3
b3VsZCBkb29tIFR1cmtleSYjODIxNztzIEVVIG1lbWJlcnNoaXAgYXNwaXJhdGlvbnMuPC9wPjxw
PiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5BbmdlbGEgQ2hhcmx0b24gaW4gQnJ1c3NlbHMs
IFN1c2FuIEZyYXNlciBpbiBBbmthcmEsIFR1cmtleSwgYW5kIEtpcnN0ZW4gR3JpZXNoYWJlciBp
biBCZXJsaW4gY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyBzdG9yeS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.