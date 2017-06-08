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U.K. exit poll: Conservatives may fall short of majority

By Jill Lawless and Gregory Katz
Associated Press

Published: June 8, 2017 - 05:24 PM
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Benedictine nuns from Tyburn Convent leave after voting in Britain's general election at a polling station in St John's Parish Hall, London, Thursday. Polls are open from 7 a.m. to 10 p.m. (0600GMT to 2100GMT) Thursday as voters choose 650 lawmakers for the House of Commons. Prime Minister Theresa May called the snap election in hopes of increasing the Conservative Party's slim majority in Parliament, and strengthening her hand in European Union exit talks. (AP Photo/Matt Dunham)


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