U.K. government loses Brexit case, must consult Parliament

PHA+TE9ORE9OOiBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgZ292ZXJubWVudCB3YXJuZWQgbGF3bWFrZXJzIG5v
dCB0byB0cnkgdG8gJiM4MjIwO3Rod2FydCB0aGUgd2lsbCBvZiB0aGUgcGVvcGxlJiM4MjIxOyBh
ZnRlciB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCBydWxlZCBUdWVzZGF5IHRoYXQgUHJpbWUgTWluaXN0ZXIg
VGhlcmVzYSBNYXkgbXVzdCBzZWVrIHRoZSBhcHByb3ZhbCBvZiBQYXJsaWFtZW50IGJlZm9yZSBz
dGFydGluZyB0aGUgZm9ybWFsIHByb2Nlc3Mgb2YgbGVhdmluZyB0aGUgRXVyb3BlYW4gVW5pb24u
PC9wPjxwPlRoZSA4LTMgZGVjaXNpb24gZm9yY2VzIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHRvIHB1dCBhIGJp
bGwgYmVmb3JlIFBhcmxpYW1lbnQsIGdpdmluZyBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBIb3VzZSBvZiBDb21t
b25zIGFuZCB0aGUgdW5lbGVjdGVkIEhvdXNlIG9mIExvcmRzIHRoZSBjaGFuY2UgdG8gZGViYXRl
IGFuZCBwb3RlbnRpYWxseSBvZmZlciBhbWVuZG1lbnRzIHRoYXQgY291bGQgc29mdGVuIHRoZSB0
ZXJtcyBvZiBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgZXhpdCBmcm9tIHRoZSBFVSwga25vd24gYXMgQnJleGl0
LjwvcD48cD5XaGlsZSB0aGUgZ292ZXJubWVudCBpbnNpc3RlZCBpdHMgdGltZXRhYmxlIG9mIHN0
YXJ0aW5nIHRoZSB0YWxrcyBieSB0aGUgZW5kIG9mIE1hcmNoIHJlbWFpbmVkIG9uIHRyYWNrLCBz
b21lIGFuYWx5c3RzIHdhcm5lZCB0aGF0IGEgZGVmZWF0IGluIHRoZSBIb3VzZSBvZiBMb3Jkcywg
d2hlcmUgTWF5IGRvZXMgbm90IGhhdmUgYSBtYWpvcml0eSwgY291bGQgZGVsYXkgdGhlIHByb2Nl
c3MgYnkgYSB5ZWFyIG9yIG1vcmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtQYXJsaWFtZW50IHdpbGwgcmlnaHRs
eSBzY3J1dGluaXplIGFuZCBkZWJhdGUgdGhpcyBsZWdpc2xhdGlvbiwmIzgyMjE7IERhdmlkIERh
dmlzLCB0aGUgZ292ZXJubWVudCYjODIxNztzIEJyZXhpdCBzZWNyZXRhcnksIHRvbGQgdGhlIEhv
dXNlIG9mIENvbW1vbnMgYWZ0ZXIgdGhlIHJ1bGluZy4gJiM4MjIwO0J1dCBJIHRydXN0IG5vIG9u
ZSB3aWxsIHNlZWsgdG8gbWFrZSBpdCBhIHZlaGljbGUgZm9yIGF0dGVtcHRzIHRvIHRod2FydCB0
aGUgd2lsbCBvZiB0aGUgcGVvcGxlLCBvciBmcnVzdHJhdGUgb3IgZGVsYXkgdGhlIHByb2Nlc3Mg
b2Ygb3VyIGV4aXQgZnJvbSB0aGUgRXVyb3BlYW4gVW5pb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGlsZSB0
aGUgcnVsaW5nIHdvbiYjODIxNzt0IHNjdXR0bGUgQnJpdGFpbiYjODIxNztzIGRlcGFydHVyZSwg
bWFuZGF0ZWQgYnkgdm90ZXJzIGluIGEgSnVuZSAyMyByZWZlcmVuZHVtLCBpdCBvbmNlIGFnYWlu
IGhpZ2hsaWdodHMgdGhlIHVuY2VydGFpbnRpZXMgaW4gbmVnb3RpYXRpbmcgdGhlIGNvdW50cnkm
IzgyMTc7cyBmdXR1cmUgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggdGhlIGJsb2Mgb2YgNTAwIG1pbGxpb24g
cGVvcGxlLCB3aGljaCBpcyBjZW50cmFsIHRvIHRyYWRlLCBpbW1pZ3JhdGlvbiBhbmQgc2VjdXJp
dHkuIFRoZSBwb3VuZCBoYXMgZmFsbGVuIGFib3V0IDIwIHBlcmNlbnQgYWdhaW5zdCB0aGUgZG9s
bGFyIHNpbmNlIHRoZSB2b3RlIG9uIGNvbmNlcm4gYWJvdXQgc2xvd2VyIGVjb25vbWljIGdyb3d0
aCBhbmQgcmVkdWNlZCBpbnZlc3RtZW50LjwvcD48cD5NYXkmIzgyMTc7cyBnb3Zlcm5tZW50IGZv
dWdodCBoYXJkIHRvIGF2b2lkIHB1dHRpbmcgdGhlIG1hdHRlciBiZWZvcmUgUGFybGlhbWVudCwg
aW4gcGFydCBiZWNhdXNlIGFtZW5kbWVudHMgdG8gdGhlIGxlZ2lzbGF0aW9uIGNvdWxkIGRlbGF5
IGhlciB0aW1ldGFibGUgYW5kIGZvcmNlIGhlciBpbnRvIGNvbXBsaWNhdGVkIGNvbmNlc3Npb25z
IHdpdGggaGVyIG93biBsYXdtYWtlcnMgYmVmb3JlIHNoZSBldmVuIHNpdHMgYWNyb3NzIHRoZSB0
YWJsZSBiZWZvcmUgdGhlIG90aGVyIDI3IG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIEVVLjwvcD48cD5GaW5hbmNp
YWwgZW50cmVwcmVuZXVyIEdpbmEgTWlsbGVyIHN1ZWQgdG8gZm9yY2UgdGhlIGdvdmVybm1lbnQg
dG8gc2VlayBwYXJsaWFtZW50YXJ5IGFwcHJvdmFsLiBMZWF2aW5nIHRoZSBFVSwgc2hlIHNhaWQs
IHdvdWxkIGNoYW5nZSB0aGUgZnVuZGFtZW50YWwgcmlnaHRzIG9mIGNpdGl6ZW5zIGFuZCB0aGlz
IGNhbiYjODIxNzt0IGJlIGRvbmUgd2l0aG91dCBhIHZvdGUgb2YgbGF3bWFrZXJzLiBUaGUgU3Vw
cmVtZSBDb3VydCBhZ3JlZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtVbmZvcnR1bmF0ZWx5IGZvciBidXNpbmVz
c2VzIGFuZCBvdGhlciBpbnN0aXR1dGlvbnMsIEJyZXhpdCBzdGlsbCBtZWFucyB1bmNlcnRhaW50
eSwmIzgyMjE7IHNhaWQgUGhpbGxpcCBTb3V0YSwgaGVhZCBvZiBVLksuIHB1YmxpYyBwb2xpY3kg
YXQgdGhlIGxhdyBmaXJtIENsaWZmb3JkIENoYW5jZS4gJiM4MjIwO1BhcmxpYW1lbnQgcmVtYWlu
cyBkaXZpZGVkLCBhbmQgdGhlIG91dGNvbWUgb2YgdGhlIG5lZ290aWF0aW9ucyByZW1haW4gdW5r
bm93bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlB1dHRpbmcgdGhlIGlzc3VlIGJlZm9yZSBQYXJsaWFtZW50IGlz
IG5vdCBhIHNpbXBsZSBtYXR0ZXIuIFdoaWxlIE1heSBob2xkcyBzd2F5IGluIHRoZSBIb3VzZSBv
ZiBDb21tb25zLCB0aGUgSG91c2Ugb2YgTG9yZHMgaGFzIGluIHJlY2VudCB5ZWFycyBzdGFsbGVk
IGRvemVucyBvZiBwaWVjZXMgb2YgbGVnaXNsYXRpb24gd2l0aCB3aGljaCB0aGV5IGRpc2FncmVl
ZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtEZWZlYXQgaW4gdGhlIEhvdXNlIG9mIExvcmRzIHdvdWxkIG5vdCBz
dG9wIEJyZXhpdCBmcm9tIGhhcHBlbmluZywgYnV0IGl0IGNvdWxkIGRlbGF5IGl0IHVudGlsIG1p
ZC0yMDIwLCYjODIyMTsgU291dGEgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGxhd3N1aXQgd2FzIGNvbnNpZGVy
ZWQgdGhlIG1vc3QgaW1wb3J0YW50IGNvbnN0aXR1dGlvbmFsIGNhc2UgaW4gYSBnZW5lcmF0aW9u
IGJlY2F1c2UgaXQgY2VudGVyZWQgb24gdGhlIHF1ZXN0aW9uIG9mIHdobyB1bHRpbWF0ZWx5IHdp
ZWxkcyBwb3dlciBpbiBCcml0YWluJiM4MjE3O3Mgc3lzdGVtIG9mIGdvdmVybm1lbnQ6IHRoZSBw
cmltZSBtaW5pc3RlciBhbmQgaGVyIENhYmluZXQgb3IgUGFybGlhbWVudC48L3A+PHA+U2lnbmlm
aWNhbnRseSwgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgZGlkIHdpbiBvbmUgYXJndW1lbnQgb24gVHVlc2RheSwg
d2l0aCB0aGUgcnVsaW5nIHRoYXQgdGhlIGxlZ2lzbGF0dXJlcyBvZiB0aGUgbmF0aW9ucyB0aGF0
IGFyZSBhIHBhcnQgb2YgdGhlIFVuaXRlZCBLaW5nZG9tICYjODIxMjsgU2NvdGxhbmQsIFdhbGVz
IGFuZCBOb3J0aGVybiBJcmVsYW5kICYjODIxMjsgZG8gbm90IG5lZWQgdG8gYmUgY29uc3VsdGVk
IG9uIEJyZXhpdC4gU3VjaCBjb25zdWx0YXRpb24gd291bGQgbGlrZWx5IGhhdmUgbGVkIHRvIGEg
c2lnbmlmaWNhbnQgZGVsYXkgYXMgbGF3bWFrZXJzIHBpbGVkIGluIHdpdGggdGhlaXIgY29uY2Vy
bnMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.