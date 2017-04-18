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U.K. leader seeks snap June 8 election to bolster Brexit hand

By Jill Lawless
Associated Press

Published: April 18, 2017 - 09:08 AM | Updated: April 18, 2017 - 07:33 PM
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Britain's Prime Minister Theresa May speaks to the media outside her official residence of 10 Downing Street in London, Tuesday. British Prime Minister Theresa May announced she will seek early election on June 8 (AP Photo/Alastair Grant)

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