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U.K. police show photo of concert bomber, ask public for information

By Jill Lawless and Mstyslav Chernov
Associated Press

Published: May 27, 2017 - 09:15 PM
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Sheriff's Deputies keep watch on fans as they enter Quicken Loans Arena for Game 4 of the NBA Eastern Conference finals between the Boston Celtics and the Cleveland Cavaliers, Tuesday in Cleveland. Security was at a heightened at the game fans after Mondays suicide bombing that killed over a dozen people at a Manchester, England, arena (AP Photo/Tony Dejak)


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