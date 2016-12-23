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U.N. condemns Israeli settlements as Obama declines to veto

By Edith M. Lederer, Bradley Klapper and  Josef Federman
Associated Press

Published: December 23, 2016 - 09:44 PM | Updated: December 23, 2016 - 11:57 PM
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This May 17 file photo shows construction on land owned by Palestinian Mohammad Abu Ta'a, in east Jerusalem. Abu Ta'a discovered some years ago that the Israeli government had expropriated the piece of land in Jerusalem belonging to his family and handed it over to a leading organization that oversees Jewish settlement building in the West Bank. The U.N. Security Council prepared Friday for perhaps its biggest vote in recent history as the United States weighed abstaining from a resolution that would condemn Israeli settlement construction in the West Bank and east Jerusalem. Behind the scenes, U.S. and Israeli officials exchanged surprisingly sharp words for allies. (AP Photo/Mahmoud Illean)


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