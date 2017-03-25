U.S. acknowledges its forces were behind Iraq airstrike that witnesses say killed civilians

PHA+QkFHSERBRDogQW4gYWlyc3RyaWtlIHRhcmdldGluZyBJc2xhbWljIFN0YXRlIG1pbGl0YW50
cyBpbiB0aGUgSXJhcWkgY2l0eSBvZiBNb3N1bCB0aGF0IHdpdG5lc3NlcyBzYXkga2lsbGVkIGF0
IGxlYXN0IDEwMCBwZW9wbGUgd2FzIGluIGZhY3QgbGF1bmNoZWQgYnkgdGhlIFUuUy4gbWlsaXRh
cnksIEFtZXJpY2FuIG9mZmljaWFscyBzYWlkIFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD5VLlMuIG9mZmljaWFs
cyBkaWQgbm90IGNvbmZpcm0gdGhlIHJlcG9ydHMgb2YgY2l2aWxpYW4gY2FzdWFsdGllcyBidXQg
b3BlbmVkIGFuIGludmVzdGlnYXRpb24uIEluIHRoZSBkYXlzIGZvbGxvd2luZyB0aGUgTWFyY2gg
MTcgYWlyc3RyaWtlLCBVLlMuIG9mZmljaWFscyBoYWQgc2FpZCB0aGV5IHdlcmUgdW5zdXJlIHdo
ZXRoZXIgQW1lcmljYW4gZm9yY2VzIHdlcmUgYmVoaW5kIHRoZSBhdHRhY2suPC9wPjxwPlRoZSBz
dGF0ZW1lbnQgaXNzdWVkIGJ5IHRoZSBVLlMuLWxlZCBjb2FsaXRpb24gc2FpZCB0aGUgYWlyc3Ry
aWtlIGhhZCBiZWVuIHJlcXVlc3RlZCBieSBJcmFxaSBzZWN1cml0eSBmb3JjZXMgdG8gdGFyZ2V0
IElTIGZpZ2h0ZXJzIGFuZCBlcXVpcG1lbnQgJiM4MjIwO2F0IHRoZSBsb2NhdGlvbiBjb3JyZXNw
b25kaW5nIHRvIGFsbGVnYXRpb25zIG9mIGNpdmlsaWFuIGNhc3VhbHRpZXMuJiM4MjIxOyBVLlMu
LWJhY2tlZCBnb3Zlcm5tZW50IHRyb29wcyB3ZXJlIGZpZ2h0aW5nIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZm9y
Y2VzIGluIHRoYXQgYXJlYSBvZiB3ZXN0ZXJuIE1vc3VsLCB0aGUgc3RhdGVtZW50IHNhaWQuPC9w
PjxwPlRoZSBjb2FsaXRpb24gc2FpZCBpdCB0YWtlcyBhbGwgYWxsZWdhdGlvbnMgb2YgY2l2aWxp
YW4gY2FzdWFsdGllcyBzZXJpb3VzbHkgYW5kIGEgZm9ybWFsIENpdmlsaWFuIENhc3VhbHR5IENy
ZWRpYmlsaXR5IEFzc2Vzc21lbnQgaGFkIGJlZW4gb3BlbmVkIHRvIGRldGVybWluZSB0aGUgZmFj
dHMgc3Vycm91bmRpbmcgdGhpcyBzdHJpa2UgYW5kIHRoZSB2YWxpZGl0eSBvZiB0aGUgYWxsZWdh
dGlvbiBvZiBjaXZpbGlhbiBjYXN1YWx0aWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIGdvYWwgaGFzIGFs
d2F5cyBiZWVuIGZvciB6ZXJvIGNpdmlsaWFuIGNhc3VhbHRpZXMsIGJ1dCB0aGUgY29hbGl0aW9u
IHdpbGwgbm90IGFiYW5kb24gb3VyIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gb3VyIElyYXFpIHBhcnRuZXJzIGJl
Y2F1c2Ugb2YgSVNJUyYjODIxNzsgaW5odW1hbiB0YWN0aWNzIHRlcnJvcml6aW5nIGNpdmlsaWFu
cywgdXNpbmcgaHVtYW4gc2hpZWxkcywgYW5kIGZpZ2h0aW5nIGZyb20gcHJvdGVjdGVkIHNpdGVz
IHN1Y2ggYXMgc2Nob29scywgaG9zcGl0YWxzLCByZWxpZ2lvdXMgc2l0ZXMgYW5kIGNpdmlsaWFu
IG5laWdoYm9yaG9vZHMsJiM4MjIxOyB0aGUgY29hbGl0aW9uIHNhaWQuIElTSVMgaXMgYW4gYWNy
b255bSBmb3IgdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZ3JvdXAuPC9wPjxwPkFsdGFmIE11c2FuaSwgcmVw
cmVzZW50YXRpdmUgb2YgdGhlIFdvcmxkIEhlYWx0aCBPcmdhbml6YXRpb24gaW4gSXJhcSwgdG9s
ZCB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBpbiB0aGUgSm9yZGFuaWFuIGNhcGl0YWwgb2YgQW1tYW4g
dGhhdCB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uJiM4MjE3O3MgcHJpb3JpdHkgd2FzIHF1aWNrIHRyZWF0bWVu
dCBmb3IgdGhvc2Ugd291bmRlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGlzIG91ciB1bmRlcnN0YW5kaW5n
IHRoYXQgdGhlcmUgd2FzIGFuIGluY2lkZW50LCBhbmQgd2UgaGF2ZSB3b3JrZWQgd2l0aCB0aGUg
bG9jYWwgaGVhbHRoIGFjdG9ycyBhbmQgdGhleSBoYXZlIGNvbmZpcm1lZCBtb3JlIHRoYW4gMTAw
IGFyZSBkZWFkLCYjODIyMTsgTXVzYW5pIHNhaWQuPC9wPjxwPk11c2FuaSBzYWlkIHRoYXQgc2lu
Y2UgdGhlIG9wZXJhdGlvbnMgaW4gTW9zdWwgYmVnYW4gaW4gT2N0b2JlciwgdGhlcmUgaGF2ZSBi
ZWVuIGF0IGxlYXN0IDUsMzAwIHBlb3BsZSByZWZlcnJlZCB0byBob3NwaXRhbHMgaW4gYW5kIGFy
b3VuZCB0aGUgY2l0eS4gPC9wPjxwPkhlIGFkZGVkIHRoYXQgc2luY2UgdGhlIGF0dGFjayBvbiB3
ZXN0ZXJuIE1vc3VsIGJlZ2FuIGxhc3QgbW9udGgsICYjODIyMDt3ZSBoYXZlIG1hbmFnZWQgdG8g
Y2FwdHVyZSBtb3JlIHRoYW4gMSwzMDAmIzgyMjE7IGNhc2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB5
b3UgdGFrZSBhIGJldHRlciBsb29rIGF0IHdoYXQgdGhvc2UgbnVtYmVycyBtZWFuLCB3aGF0IGlz
IHdvcnJ5aW5nIGZvciB0aGUgV0hPIGFuZCBhaWQgYWN0b3JzIGlzIHRoYXQgcm91Z2hseSAzMCBw
ZXJjZW50IG9mIHRoZSB0b3RhbCBudW1iZXJzIGFyZSB3b21lbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuIDwv
cD48cD4mIzgyMjA7Um91Z2hseSAzMCBwZXJjZW50IG9mIHRoYXQgbGFyZ2UgbnVtYmVyIGFyZSBj
aGlsZHJlbiB1bmRlciAxNSwgYW5kIHRoYXQgaXMgZGVlcGx5IGNvbmNlcm5pbmcgYmVjYXVzZSBv
ZiB0aGUgY2FwYWNpdGllcyBuZWVkZWQgdG8gdHJlYXQgdGhvc2Ugd291bmRlZCBjb21pbmcgb3V0
IG9mIHRoZSBmcm9udCBsaW5lcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAg
Y2FtcGFpZ25lZCBvbiBhIHByb21pc2UgdG8gZHJhbWF0aWNhbGx5IHJhbXAgdXAgdGhlIGFzc2F1
bHQgb24gSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBtaWxpdGFudHMgYW5kIGhhcyB2b3dlZCB0byBlcmFkaWNhdGUg
aXQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.