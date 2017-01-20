U.S. airstrike said to kill 100-plus al-Qaida in Syria

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVS5TLiB3YXJwbGFuZXMgYm9tYmVkIGFuIGFsLVFhaWRhIHRyYWluaW5n
IGNhbXAgaW4gU3lyaWEsIGtpbGxpbmcgbW9yZSB0aGFuIDEwMCBtaWxpdGFudHMsIG1hcmtpbmcg
dGhlIHNlY29uZCBtYWpvciBVLlMuIGNvdW50ZXImIzE3Mzt0ZXJyb3Jpc20gc3RyaWtlIGluIHRo
ZSBmaW5hbCBob3VycyBvZiBCYXJhY2sgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbmN5LCB0aGUgUGVu
dGFnb24gc2FpZCBGcmlkYXkuPC9wPjxwPkEgUGVudGFnb24gc3Bva2VzbWFuLCBOYXZ5IENhcHQu
IEplZmYgRGF2aXMsIHNhaWQgdGhlIGNhbXAgaW4gSWRsaWIgcHJvdmluY2UgaGFkIGJlZW4gYWN0
aXZlIHNpbmNlIGF0IGxlYXN0IDIwMTMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgcmVtb3ZhbCBvZiB0aGlz
IHRyYWluaW5nIGNhbXAgZGlzcnVwdHMgdHJhaW5pbmcgb3BlcmF0aW9ucyBhbmQgZGlzY291cmFn
ZXMgaGFyZC1saW5lIElzbGFtaXN0IGFuZCBTeXJpYW4gb3Bwb3NpdGlvbiBncm91cHMgZnJvbSBq
b2luaW5nIG9yIGNvb3BlcmF0aW5nIHdpdGggYWwtUWFpZGEgb24gdGhlIGJhdHRsZWZpZWxkLCYj
ODIyMTsgRGF2aXMgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIFN5cmlhIHN0cmlrZSB3YXMgY2FycmllZCBvdXQg
Ynkgb25lIEItNTIgYm9tYmVyIGFuZCBhbiB1bmRpc2Nsb3NlZCBudW1iZXIgb2YgVS5TLiBhZXJp
YWwgZHJvbmVzLiBJdCBoYXBwZW5lZCBhdCBhYm91dCBub29uIFdhc2hpbmd0b24gdGltZSBvbiBU
aHVyc2RheSwgbGVzcyB0aGFuIDI0IGhvdXJzIGFmdGVyIGEgY29tYmluYXRpb24gb2YgQi0yIHN0
ZWFsdGggYm9tYmVycyBhbmQgZHJvbmVzIHN0cnVjayB0d28gbWlsaXRhcnkgY2FtcHMgaW4gYSBy
ZW1vdGUgcGFydCBvZiBMaWJ5YSwga2lsbGluZyA4MCB0byA5MCBJc2xhbWljIFN0YXRlIG1pbGl0
YW50cy48L3A+PHA+T2JhbWEgc3BlY2lmaWNhbGx5IGF1dGhvcml6ZWQgdGhlIExpYnlhIHN0cmlr
ZS4gSXQgd2FzIG5vdCBjbGVhciB3aGV0aGVyIHRoZSBzdHJpa2UgcmVxdWlyZWQgaGlzIGRpcmVj
dCBhcHByb3ZhbC48L3A+PHA+VGhlIG1pbGl0YW50cyBraWxsZWQgaW4gdGhlIFN5cmlhIGF0dGFj
ayB3ZXJlIGRlc2NyaWJlZCBieSBvbmUgZGVmZW5zZSBvZmZpY2lhbCBhcyAmIzgyMjA7Y29yZSYj
ODIyMTsgYWwtUWFpZGEgbWVtYmVycywgYW1vbmcgYSBudW1iZXIgd2hvIGhhZCBtb3ZlZCB0byBT
eXJpYSBlYXJseSBsYXN0IHllYXIgdG8gZXN0YWJsaXNoIGEgZm9vdGhvbGQuIFRoZSBvZmZpY2lh
bCBkaXN0aW5ndWlzaGVkIHRoZXNlIG1pbGl0YW50cyBmcm9tIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIGdyb3Vw
IGZvcm1lcmx5IGtub3duIGFzIHRoZSBOdXNyYSBGcm9udCwgYW4gYWwtUWFpZGEgYWZmaWxpYXRl
LiA8L3A+PHA+RGF2aXMgc2FpZCBUaHVyc2RheSYjODIxNztzIGF0dGFjayBjYXBwZWQgYSBzdHJp
bmcgb2Ygc3VjY2Vzc2Z1bCBzdHJpa2VzIGFnYWluc3QgYWwtUWFpZGEgdGhpcyBtb250aC4gSGUg
c2FpZCB0aGUgc3RyaWtlcyBoYXZlIGtpbGxlZCBtb3JlIHRoYW4gMTUwIG1lbWJlcnMgb2YgdGhl
IGdyb3VwIHNpbmNlIEphbi4gMS4gVGhleSBpbmNsdWRlIE1vaGFtbWFkIEhhYmliIEJvdXNzYWRv
dW4gYWwtVHVuaXNpLCBhbiBleHRlcm5hbCBvcGVyYXRpb25zIGxlYWRlciwga2lsbGVkIGxhc3Qg
VHVlc2RheSwgdGhlIHNwb2tlc21hbiBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlc2Ugc3RyaWtlcywg
Y29uZHVjdGVkIGluIHF1aWNrIHN1Y2Nlc3Npb24sIGRlZ3JhZGUgYWwtUWFpZGEmIzgyMTc7cyBj
YXBhYmlsaXRpZXMsIHdlYWtlbiB0aGVpciByZXNvbHZlLCBhbmQgY2F1c2UgY29uZnVzaW9uIGlu
IHRoZWlyIHJhbmtzLCYjODIyMTsgRGF2aXMgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.