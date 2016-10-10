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U.S.-based professors Oliver Hart, Bengt Holmstrom share economics Nobel for contract theory

By Karl Ritter
Associated Press

Published: October 10, 2016 - 11:12 AM
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Oliver Hart, the Andrew E. Furer Professor of Economics at Harvard, speaks on the phone at his home in Lexington, Mass., Monday, Oct. 10, 2016, after winning the Nobel Prize in economics. Hart and Finnish economist Bengt Holmstrom, of the Massachusetts Institute of Technology, share the award for their contributions to contract theory. (AP Photo/Michael Dwyer)


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