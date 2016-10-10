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U.S.-based professors Oliver Hart, Bengt Holmstrom share economics Nobel for contract theory

By Paul Wiseman  and Karl Ritter
Associated Press

Published: October 10, 2016 - 11:12 AM
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Finnish Professor Bengt Holmstrom, of the Massachusetts Institute of Technology, left, smiles while speaking with MIT President L. Rafael Reif following a news conference, Monday, Oct. 10, 2016, on the campus of MIT in Cambridge, Mass. The Nobel Memorial Prize in economic sciences was awarded Monday to Oliver Hart and Holmstrom, who will share the prize. The Nobel jury praised the winners "for their contributions to contract theory." (AP Photo/Steven Senne)


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