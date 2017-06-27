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U.S. cites preparations for chemical weapons attack in Syria

By Robert Burns
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 09:02 PM
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In this Sept. 21, 2016 photo released by the Syrian Presidency, Syrian President Bashar Assad speaks to The Associated Press at the presidential palace in Damascus, Syria. The Syrian government on Tuesday dismissed White House allegations that it was preparing a new chemical weapons attack, as activists reported an airstrike on an Islamic State-run jail in eastern Syria that they said killed more than 40 prisoners. (Syrian Presidency via AP)


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