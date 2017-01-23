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U.S. lawmakers call for sanctions over Venezuela food corruption

By Hannah Dreier  and Joshua Goodman
Associated Press

Published: January 23, 2017 - 02:42 PM
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FILE - In this Nov. 1, 2016 file photo, new government cargo trucks used to transport imported food wait outside the entrance of the Laramar warehouse in Puerto Cabello, Venezuela, the port city where the majority of Venezuela's imported food arrives. The calls by members of Congress on both sides of the aisle to sanction Venezuelan officials for profiting from food shortages come in response to an Associated Press investigation that found trafficking in hard-to-find food has become big business in Venezuela, with the military at the heart of the graft. (AP Photo/Ariana Cubillos, File)


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