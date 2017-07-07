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U.S.-led attacks on Islamic State have likely killed 600 civilians

By Donna Abu-Nasr
Bloomberg News

Published: July 7, 2017 - 07:31 PM

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