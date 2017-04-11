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U.S., Russia jab over Syria before diplomatic talks in Moscow

By Josh Lederman
Associated Press

Published: April 11, 2017 - 10:48 AM
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The plane carrying US Secretary of State Rex Tillerson lands at Moscow's Vnukovo airport, Russia, Tuesday, April 11, 2017. Tillerson is due to meet with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on Wednesday. (AP Photo/ Ivan Sekretarev)

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