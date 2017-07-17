U.S.-Russia talks resume; Moscow demands dachas’ return

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYW5kIFJ1c3NpYSBvbiBNb25kYXkgcmVz
dW1lZCBoaWdoLWxldmVsIHRhbGtzIGFpbWVkIGF0IHJlc29sdmluZyBpcnJpdGFudHMgYmV0d2Vl
biBXYXNoaW5ndG9uIGFuZCBNb3Njb3csIGFzIFJ1c3NpYW4gcGF0aWVuY2UgZHdpbmRsZXMgZm9y
IHRoZSByZXR1cm4gb2YgdHdvIHNlaXplZCBkaXBsb21hdGljIGNvbXBvdW5kcy48L3A+PHA+VW5k
ZXJzZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUgVG9tIFNoYW5ub24gYW5kIFJ1c3NpYW4gRGVwdXR5IEZvcmVp
Z24gTWluaXN0ZXIgU2VyZ2VpIFJ5YWJrb3Ygd2VyZSBtZWV0aW5nIG9uIE1vbmRheS4gVS5TLiBv
ZmZpY2lhbHMgZG93bnBsYXllZCBjaGFuY2VzIGZvciBhIGJyZWFrdGhyb3VnaCwgZXNwZWNpYWxs
eSBzaW5jZSBSdXNzaWEgYWJydXB0bHkgY2FuY2VsZWQgdGhlIGRpcGxvbWF0cyYjODIxNzsgbGFz
dCBzY2hlZHVsZWQgbWVldGluZyBpbiBKdW5lIGluIHJlc3BvbnNlIHRvIG5ldyBVa3JhaW5lLXJl
bGF0ZWQgc2FuY3Rpb25zLiAgUnlhYmtvdiBkaWQgbm90IHJlc3BvbmQgdG8gYSByZXBvcnRlciYj
ODIxNztzIHNob3V0ZWQgcXVlc3Rpb24gYXMgaGUgYXJyaXZlZCBhdCB0aGUgU3RhdGUgRGVwYXJ0
bWVudCB3aXRoIFJ1c3NpYW4gQW1iYXNzYWRvciB0byB0aGUgVS5TLiBTZXJnZXkgS2lzbHlhay48
L3A+PHA+VGhlIGdvYWwgaXMgdG8gcGF2ZSB0aGUgd2F5IGZvciBmdXR1cmUgY29vcGVyYXRpb24g
b24gU3lyaWEsIFVrcmFpbmUgYW5kIG90aGVyIGdsb2JhbCBpc3N1ZXMgYnkgZmlyc3QgYnVpbGRp
bmcgdHJ1c3QgdGhyb3VnaCBkaXNjdXNzaW9ucyBhYm91dCBzbWFsbGVyIGlzc3Vlcy4gVGhlIHJl
c3VtcHRpb24gaW4gdGFsa3MgY2FtZSBsZXNzIHRoYW4gdHdvIHdlZWtzIGFmdGVyIFByZXNpZGVu
dCBEb25hbGQgVHJ1bXAgYW5kIFJ1c3NpYW4gUHJlc2lkZW50IFZsYWRpbWlyIFB1dGluIGhlbGQg
YSBoaWdobHkgYW50aWNpcGF0ZWQgZmlyc3QgbWVldGluZyBpbiBHZXJtYW55LCBhbiBlbmNvdW50
ZXIgYm90aCBjb3VudHJpZXMgZGVzY3JpYmVkIGFzIGEgcG9zaXRpdmUgZmlyc3Qgc3RlcCB0b3dh
cmQgaW1wcm92aW5nIHJlbGF0aW9ucy48L3A+PHA+RHJpdmluZyB0aGUgYWdlbmRhIGFyZSBncmll
dmFuY2VzIGVhY2ggY291bnRyeSB3YW50cyB0aGUgb3RoZXIgdG8gYWRkcmVzcy4gVGhlIFUuUy4g
d2FudHMgTW9zY293IHRvIHN0b3AgaGFyYXNzaW5nIEFtZXJpY2FuIGRpcGxvbWF0cyBhbmQgdG8g
bGlmdCBhIGJhbiBvbiBVLlMuIGFkb3B0aW9ucyBvZiBSdXNzaWFuIGNoaWxkcmVuLiBSdXNzaWEg
d2FudHMgdGhlIFUuUy4gdG8gcmV0dXJuIHR3byBDb2xkIFdhci1lcmEgcmVjcmVhdGlvbmFsIGVz
dGF0ZXMgJiM4MjEyOyBvbmUgaW4gTWFyeWxhbmQgYW5kIG9uZSBpbiBOZXcgWW9yayAmIzgyMTI7
IHRoYXQgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHNlaXplZCBhcyBwYXJ0IG9mIGl0cyByZXNw
b25zZSB0byBSdXNzaWFuIG1lZGRsaW5nIGluIHRoZSAyMDE2IHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVjdGlv
bi48L3A+PHA+VGhvdWdoIFB1dGluIGRlY2xpbmVkIHRvIHJldGFsaWF0ZSBpbiBEZWNlbWJlciBm
b3IgT2JhbWEmIzgyMTc7cyByZXNwb25zZSAmIzgyMTI7d2hpY2ggYWxzbyBpbmNsdWRlZCBleHBl
bGxpbmcgMzUgUnVzc2lhbiBkaXBsb21hdHMgdGhlIFUuUy4gc2FpZCB3ZXJlIHJlYWxseSBzcGll
cyAmIzgyMTI7IGZydXN0cmF0aW9uIGhhcyBtb3VudGVkIGluIE1vc2NvdyBhbWlkIGRpc2FwcG9p
bnRtZW50IHRoYXQgVHJ1bXAgaGFzIG5vdCByZXZlcnNlZCB0aG9zZSBhY3Rpb25zLiBTZW5pb3Ig
UnVzc2lhbiBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSBzYWlkIGluIHJlY2VudCBkYXlzIHRoYXQgd2l0aG91dCBh
IHJlc29sdXRpb24gc29vbiwgTW9zY293IHdpbGwgaGF2ZSB0byByZXRhbGlhdGUsIHBvc3NpYmx5
IGJ5IGV4cGVsbGluZyBBbWVyaWNhbiBkaXBsb21hdHMgYW5kIG1vdmluZyBhZ2FpbnN0IFUuUy4g
cHJvcGVydGllcyBpbiBSdXNzaWEuPC9wPjxwPkF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUsIHByZXNzdXJlIGhh
cyBiZWVuIG1vdW50aW5nIG9uIHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBub3QgdG8gcmV0dXJu
IHRoZSB0d28gY29tcG91bmRzIGF0IGxlYXN0IHVudGlsIGludmVzdGlnYXRpb25zIGludG8gdGhl
IHJvbGUgUnVzc2lhIHBsYXllZCBpbiB0aGUgMjAxNiBlbGVjdGlvbiBhcmUgY29tcGxldGVkIG9y
IHdpdGhvdXQgZ3VhcmFudGVlcyB0aGF0IFJ1c3NpYSB3aWxsIG5vdCByZXBlYXQgdGhlIG1lZGRs
aW5nLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.