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U.S. sends dozens of troops to Somalia, 1st time in decades

By Abdi Guled and Cara Anna
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 01:04 PM
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In a Dec. 10, 1992 photo, a U.S. Marine gives the thumbs up as a truck load of troops arrive at the reopened U.S. Embassy in Mogadishu, Somalia. According to the U.S. Africa Command on Friday the U.S. military is sending dozens of regular troops to Somalia to train Somali soldiers in the largest such deployment to the Horn of Africa country in roughly two decades. (AP Photo/Denis Pauqin)


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