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U.S., U.K. say support is weak for military action against Syria

By Bradley Klapper
Associated Press

Published: October 16, 2016 - 03:47 PM

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