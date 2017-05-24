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UK criticizes U.S. leaks about concert bombing

By Gregory Katz
Associated Press

Published: May 24, 2017 - 02:24 PM
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Armed police officers patrol a police cordon near the Manchester Arena in Manchester, Wednesday, May 24, 2017. Britons will find armed troops at vital locations Wednesday after the official threat level was raised to its highest point following a suicide bombing that killed 22, as new details emerged about the bomber. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

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