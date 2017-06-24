UK finds 34 high-rise apartment buildings with unsafe siding

PHA+TE9ORE9OOiBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgZmlyZS1zYWZldHkgY3Jpc2lzIGV4cGFuZGVkIHN1
YnN0YW50aWFsbHkgU2F0dXJkYXkgYXMgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCAzNCBoaWdoLXJpc2UgYXBh
cnRtZW50IGJsb2NrcyBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkgaGFkIGNsYWRkaW5nIHRoYXQgZmFpbGVk
IGZpcmUgc2FmZXR5IHRlc3RzLiBMb25kb24gb2ZmaWNpYWxzIHNjcmFtYmxlZCB0byBldmFjdWF0
ZSBmb3VyIHB1YmxpYyBob3VzaW5nIHRvd2VycyBhZnRlciBleHBlcnRzIGZvdW5kIHRoZW0gJiM4
MjIwO25vdCBzYWZlIGZvciBwZW9wbGUgdG8gc2xlZXAgaW4gb3Zlcm5pZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+SHVuZHJlZHMgb2YgcmVzaWRlbnRzIGhhc3RpbHkgcGFja2VkIHRoZWlyIGJhZ3MgYW5kIHNv
dWdodCBlbWVyZ2VuY3kgc2hlbHRlciwgd2l0aCBtYW55IGFuZ3J5IGFuZCBjb25mdXNlZCBhYm91
dCB0aGUgY2hhb3RpYyBzaXR1YXRpb24uIFNvbWUgcmVmdXNlZCB0byBsZWF2ZSB0aGVpciBoaWdo
LXJpc2UgYXBhcnRtZW50cy4gU2NvcmVzIG9mIGV2YWN1ZWVzIHNsZXB0IG9uIGluZmxhdGFibGUg
YmVkcyBpbiBhIGd5bSB3aGlsZSBvZmZpY2lhbHMgc291Z2h0IGJldHRlciBhY2NvbW1vZGF0aW9u
cyBmb3IgdGhlbS48L3A+PHA+Q2FtZGVuIENvdW5jaWwgbGVhZGVyIEdlb3JnaWEgR291bGQgc2Fp
ZCBpdCBkZWNpZGVkIHRvIGV2YWN1YXRlIGZvdXIgYmxvY2tzIGluIG5vcnRoIExvbmRvbiYjODIx
NztzIENoYWxjb3RzIEVzdGF0ZSBsYXRlIEZyaWRheSBhZnRlciBmaXJlIGluc3BlY3RvcnMgdW5j
b3ZlcmVkIHByb2JsZW1zIHdpdGggJiM4MjIwO2dhcyBpbnN1bGF0aW9uIGFuZCBkb29yIHN0b3Bz
LCYjODIyMTsgd2hpY2gsIGNvbWJpbmVkIHdpdGggdGhlIHByZXNlbmNlIG9mIGZsYW1tYWJsZSBj
bGFkZGluZyBlbmNhc2luZyB0aGUgYnVpbGRpbmdzLCBtZWFudCByZXNpZGVudHMgaGFkIHRvIGxl
YXZlIGltbWVkaWF0ZWx5LjwvcD48cD5UaGUgZXZhY3VhdGlvbiBjb21lcyBhbWlkIHdpZGVuaW5n
IHdvcnJpZXMgYWJvdXQgdGhlIHNhZmV0eSBvZiBoaWdoLXJpc2UgYXBhcnRtZW50IGJsb2NrcyBh
Y3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkgZm9sbG93aW5nIHRoZSBpbmZlcm5vIHRoYXQgZW5ndWxmZWQgR3Jl
bmZlbGwgVG93ZXIgaW4gd2VzdCBMb25kb24gb24gSnVuZSAxNCwga2lsbGluZyBhdCBsZWFzdCA3
OSBwZW9wbGUuIEF0dGVudGlvbiBoYXMgZm9jdXNlZCBvbiB0aGUgMjQtc3RvcnkgdG93ZXImIzgy
MTc7cyBleHRlcm5hbCBjbGFkZGluZyBtYXRlcmlhbCwgd2hpY2ggaGFzIGJlZW4gYmxhbWVkIGZv
ciB0aGUgcmFwaWQgc3ByZWFkIG9mIHRoYXQgYmxhemUsIGJ1dCBtdWx0aXBsZSBvdGhlciBmaXJl
IHJpc2tzIGhhdmUgYmVlbiBpZGVudGlmaWVkIGluIHNvbWUgaG91c2luZyBibG9ja3MuPC9wPjxw
PlRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHNhaWQgU2F0dXJkYXkgdGhhdCB0aGUgY2xhZGRpbmcgc2FtcGxlcyB0
aGF0IGZhaWxlZCBmaXJlIHNhZmV0eSB0ZXN0cyBjYW1lIGZyb20gMzQgYXBhcnRtZW50IHRvd2Vy
cyBpbiBjaXRpZXMgaW5jbHVkaW5nIExvbmRvbiwgTWFuY2hlc3RlciwgUGx5bW91dGggYW5kIFBv
cnRzbW91dGguIENvbW11bml0aWVzIFNlY3JldGFyeSBTYWppZCBKYXZpZCBzYWlkIGZ1cnRoZXIg
dGVzdGluZyAmIzgyMjA7aXMgcnVubmluZyBhcm91bmQgdGhlIGNsb2NrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
U28gZmFyLCBDYW1kZW4gQ291bmNpbCBoYXMgYmVlbiB0aGUgb25seSBsb2NhbCBhdXRob3JpdHkg
dG8gaGF2ZSBhc2tlZCByZXNpZGVudHMgdG8gbGVhdmUgYXMgYSBwcmVjYXV0aW9uLiBJdCBzYWlk
IGFib3V0IDY1MCBhcGFydG1lbnRzIHdlcmUgZXZhY3VhdGVkLCB0aG91Z2ggaW5pdGlhbCByZXBv
cnRzIHB1dCB0aGUgZmlndXJlIGF0IDgwMCBhcGFydG1lbnRzLjwvcD48cD5UaGUgY291bmNpbCBz
YWlkIHJlc2lkZW50cyB3b3VsZCBiZSBvdXQgb2YgdGhlaXIgaG9tZXMgZm9yIHRocmVlIHRvIGZv
dXIgd2Vla3Mgd2hpbGUgaXQgY29tcGxldGVzIGZpcmUtc2FmZXR5IHVwZ3JhZGVzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSBrbm93IHNvbWUgcmVzaWRlbnRzIGFyZSBhbmdyeSBhbmQgdXBzZXQsIGJ1dCBJIHdh
bnQgdG8gYmUgdmVyeSBjbGVhciB0aGF0IENhbWRlbiBDb3VuY2lsIGFjdGVkIHRvIHByb3RlY3Qg
dGhlbSwmIzgyMjE7IEdvdWxkIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuICYjODIyMDtHcmVuZmVsbCBj
aGFuZ2VkIGV2ZXJ5dGhpbmcsIGFuZCB3aGVuIHRvbGQgb3VyIGJsb2NrcyB3ZXJlIHVuc2FmZSB0
byByZW1haW4gaW4sIHdlIGFjdGVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29uc2VydmF0aXZlIFByaW1lIE1p
bmlzdGVyIFRoZXJlc2EgTWF5LCB3aG8gaGFzIGJlZW4gY3JpdGljaXplZCBmb3IgaGVyIHNsb3cg
cmVzcG9uc2UgdG8gdGhlIEdyZW5mZWxsIHRyYWdlZHksIHNhaWQgU2F0dXJkYXkgdGhhdCB0aGUg
Z292ZXJubWVudCB3YXMgc3VwcG9ydGluZyBDYW1kZW4gb2ZmaWNpYWxzIHRvIGVuc3VyZSByZXNp
ZGVudHMgaGF2ZSBzb21ld2hlcmUgdG8gc3RheSB3aGlsZSBidWlsZGluZyB3b3JrIGlzIGRvbmUu
PC9wPjxwPkluIHJlc3BvbnNlLCBKZXJlbXkgQ29yYnluLCBsZWFkZXIgb2YgdGhlIG9wcG9zaXRp
b24gTGFib3VyIFBhcnR5LCBzYWlkIE1heSBuZWVkZWQgdG8gJiM4MjIwO2dldCBhIGdyaXAmIzgy
MjE7IGFuZCBsZWFkIGEgc3Ryb25nZXIgcmVzcG9uc2UgdG8gd2hhdCBpcyBub3cgYSAmIzgyMjA7
bmF0aW9uYWwgdGhyZWF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmVzaWRlbnRzICYjODIxMjsgaW5jbHVkaW5n
IGZhbWlsaWVzIHdpdGggYmFiaWVzIGFuZCBlbGRlcmx5IHJlbGF0aXZlcyAmIzgyMTI7IHRyb29w
ZWQgb3V0IG9mIHRoZSBidWlsZGluZ3MgbGF0ZSBGcmlkYXkgbmlnaHQgd2l0aCBzdWl0Y2FzZXMg
YW5kIHBsYXN0aWMgYmFncyBzdHVmZmVkIHdpdGggY2xvdGhlcy4gQ291bmNpbCB3b3JrZXJzIGd1
aWRlZCBkb3plbnMgdG8gYSBuZWFyYnkgZ3ltLCB3aGVyZSB0aGV5IHNwZW50IHRoZSBuaWdodCBv
biBpbmZsYXRhYmxlIG1hdHRyZXNzZXMuIE90aGVycyB3ZXJlIGJlaW5nIHB1dCB1cCBpbiBob3Rl
bHMgb3Igb3RoZXIgaG91c2luZyBwcm9qZWN0cy48L3A+PHA+TWFueSByZXNpZGVudHMgY29tcGxh
aW5lZCBhYm91dCBhIGxhY2sgb2YgaW5mb3JtYXRpb24gYW5kIGNvbmZ1c2lvbi4gU29tZSByZXNp
ZGVudHMgc2FpZCB0aGV5IGxlYXJuZWQgYWJvdXQgdGhlIGV2YWN1YXRpb24gZnJvbSB0ZWxldmlz
aW9uIG5ld3MgaG91cnMgYmVmb3JlIG9mZmljaWFscyBjYW1lIGtub2NraW5nIG9uIGRvb3JzLjwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.