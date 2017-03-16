UK grants 1st license to make babies using DNA from 3 people

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9ORE9OOiBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgTmV3Y2FzdGxlIFVuaXZlcnNpdHkgc2F5cyBpdHMg
c2NpZW50aXN0cyBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGEgbGljZW5zZSB0byBjcmVhdGUgYmFiaWVzIHVzaW5n
IEROQSBmcm9tIHRocmVlIHBlb3BsZSB0byBwcmV2ZW50IHdvbWVuIGZyb20gcGFzc2luZyBvbiBw
b3RlbnRpYWxseSBmYXRhbCBnZW5ldGljIGRpc2Vhc2VzIHRvIHRoZWlyIGNoaWxkcmVuICYjODIx
MjsgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc3VjaCBhcHByb3ZhbCBoYXMgYmVlbiBncmFudGVkLjwvcD48cD5U
aGUgbGljZW5zZSB3YXMgZ3JhbnRlZCBUaHVyc2RheSBieSB0aGUgY291bnRyeSYjODIxNztzIGZl
cnRpbGl0eSByZWd1bGF0b3IsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgdW5pdmVyc2l0eS48L3A+PHA+SW4g
RGVjZW1iZXIsIEJyaXRpc2ggb2ZmaWNpYWxzIGFwcHJvdmVkIHRoZSAmIzgyMjA7Y2F1dGlvdXMg
dXNlJiM4MjIxOyBvZiB0aGUgdGVjaG5pcXVlcywgd2hpY2ggYWltIHRvIGZpeCBwcm9ibGVtcyBs
aW5rZWQgdG8gbWl0b2Nob25kcmlhLCB0aGUgZW5lcmd5LXByb2R1Y2luZyBzdHJ1Y3R1cmVzIG91
dHNpZGUgYSBjZWxsJiM4MjE3O3MgbnVjbGV1cy4gRmF1bHR5IG1pdG9jaG9uZHJpYSBjYW4gcmVz
dWx0IGluIGNvbmRpdGlvbnMgaW5jbHVkaW5nIG11c2N1bGFyIGR5c3Ryb3BoeSBhbmQgbWFqb3Ig
b3JnYW4gZmFpbHVyZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO01pdG9jaG9uZHJpYSBkaXNlYXNlcyBjYW4gYmUg
ZGV2YXN0YXRpbmcgZm9yIGZhbWlsaWVzIGFmZmVjdGVkIGFuZCB0aGlzIGlzIGEgbW9tZW50b3Vz
IGRheSBmb3IgcGF0aWVudHMsJiM4MjIxOyBzYWlkIERvdWcgVHVybmJ1bGwsIGRpcmVjdG9yIG9m
IHRoZSByZXNlYXJjaCBhdCBOZXdjYXN0bGUgVW5pdmVyc2l0eS4gVGhlIHVuaXZlcnNpdHkgaGFz
IHNhaWQgaXQgaXMgYWltaW5nIHRvIHRyZWF0IHVwIHRvIDI1IHBhdGllbnRzIGEgeWVhci48L3A+
PHA+VG8gaGVscCB3b21lbiB3aXRoIG1pdG9jaG9uZHJpYSBwcm9ibGVtcyBmcm9tIHBhc3Npbmcg
dGhlbSBvbiB0byB0aGVpciBjaGlsZHJlbiwgc2NpZW50aXN0cyByZW1vdmUgdGhlIG51Y2xldXMg
RE5BIGZyb20gdGhlIGVnZyBvZiBhIHByb3NwZWN0aXZlIG1vdGhlciBhbmQgaW5zZXJ0IGl0IGlu
dG8gYSBkb25vciBlZ2cgZnJvbSB3aGljaCB0aGUgZG9ub3IgRE5BIGhhcyBiZWVuIHJlbW92ZWQu
IFRoaXMgY2FuIGhhcHBlbiBiZWZvcmUgb3IgYWZ0ZXIgZmVydGlsaXphdGlvbi4gVGhlIHJlc3Vs
dGluZyBlbWJyeW8gZW5kcyB1cCB3aXRoIG51Y2xldXMgRE5BIGZyb20gaXRzIHBhcmVudHMgYnV0
IG1pdG9jaG9uZHJpYWwgRE5BIGZyb20gYSBkb25vci4gVGhlIEROQSBmcm9tIHRoZSBkb25vciBh
bW91bnRzIHRvIGxlc3MgdGhhbiAxIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHJlc3VsdGluZyBlbWJyeW8mIzgy
MTc7cyBnZW5lcy48L3A+PHA+VGhlIGxpY2Vuc2UgZ3JhbnRlZCB0byBOZXdjYXN0bGUgVW5pdmVy
c2l0eSByZWxhdGVzIG9ubHkgdG8gdGhlIGNsaW5pYyYjODIxNztzIGNhcGFjaXR5IHRvIHBlcmZv
cm0gdGhlIHRlY2huaXF1ZXMsIEJyaXRhaW4mIzgyMTc7cyBmZXJ0aWxpdHkgcmVndWxhdG9yIHNh
aWQuIFRoZSBjbGluaWMgbXVzdCBhcHBseSBmb3IgZWFjaCBpbmRpdmlkdWFsIHBhdGllbnQgdG8g
YmUgdHJlYXRlZCBhbmQgbm8gcGF0aWVudCBhcHBsaWNhdGlvbiBoYXMgeWV0IGJlZW4gYXBwcm92
ZWQuPC9wPjxwPkxhc3QgeWVhciwgVS5TLi1iYXNlZCBkb2N0b3JzIGFubm91bmNlZCB0aGV5IGhh
ZCBjcmVhdGVkIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIGZpcnN0IGJhYnkgdXNpbmcgc3VjaCB0ZWNobmlx
dWVzLCBhZnRlciB0cmF2ZWxpbmcgdG8gTWV4aWNvIHRvIHBlcmZvcm0gdGhlIHByb2NlZHVyZSwg
d2hpY2ggaGFzIG5vdCBiZWVuIGFwcHJvdmVkIGluIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD48cD5D
cml0aWNzIGhhdmUgcmFpc2VkIGNvbmNlcm5zIGFib3V0IHRoZSB0cmVhdG1lbnQsIHNheWluZyBp
dCB3aWxsIHB1dCBwZW9wbGUgYXQgdW5uZWNlc3NhcnkgcmlzayBvZiBhbiB1bnRlc3RlZCBwcm9j
ZWR1cmUuIFNvbWUgc2F5IHdvbWVuIHdpdGggZmF1bHR5IG1pdG9jaG9uZHJpYSBzaG91bGQgY2hv
b3NlIHNpbXBseSB0byB1c2UgZWdnIGRvbm9ycyBhbmQgdGhhdCB1c2luZyB0aGUgbmV3IHRlY2hu
aXF1ZXMgd2lsbCBvcGVuIHRoZSBkb29yIHRvIGdlbmV0aWNhbGx5IG1vZGlmaWVkICYjODIyMDtk
ZXNpZ25lciBiYWJpZXMuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.