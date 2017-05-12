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UK Labour leader accuses Theresa May of ’pandering’ to Trump

By Jill Lawless
Associated Press

Published: May 12, 2017 - 09:24 AM
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Britain's Labour Party leader Jeremy Corbyn speaks to the media outside the Institute of Engineering in London, where a party meeting took place as they deal with the fallout from the sensational leak of its draft General Election manifesto. Thursday May 11, 2017. The British electorate will vote in a general election on June 8. (Yui Mok/PA via AP)


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