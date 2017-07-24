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UK parents halt court battle over their sick baby Charlie

By Caroline Spiezio
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 10:04 AM | Updated: July 24, 2017 - 11:53 AM
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The parents of critically ill baby Charlie Gard, Connie Yates and Chris Gard, arrive at the High Court in London, Monday, July 24, 2017. The parents of the 11-month old, who has a rare genetic condition and brain damage, are returning to court for the latest stage in their effort to seek permission to take the child to the United States for medical treatment. (AP Photo/Matt Dunham)


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