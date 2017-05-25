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UK police find ’significant’ evidence; May slams U.S. on leaks

By Jill Lawless, Paisley Dodds And Gregory Katz
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 11:01 AM | Updated: May 25, 2017 - 12:14 PM
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Britain's Queen Elizabeth II, right, speaks to Evie Mills, 14, from Harrogate, her mother, Karen, left, and her father Craig, as she visits the Royal Manchester Children's Hospital in Manchester England, to meet victims of the terror attack in the city earlier this week and to thank members of staff who treated them Thursday May 25, 2017. (Peter Byrne/Pool via AP)

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