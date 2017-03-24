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UK police give details of London attacker, two more ‘significant’ arrests made

By Danica Kirka and Jill Lawless
Associated Press

Published: March 24, 2017 - 10:54 AM | Updated: March 24, 2017 - 11:23 AM
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Police officers, left, keep watch over the embankment near Westminster Bridge in London, Friday March 24, 2017. On Thursday authorities identified a 52-year-old Briton as the man who mowed down pedestrians and stabbed a policeman to death outside Parliament in London, saying he had a long criminal record and once was investigated for extremism  but was not currently on a terrorism watch list. (AP Photo/Matt Dunham)


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