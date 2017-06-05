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UK prime minister faces pre-election heat over London attack

By Gregory Katz And Raphael Satter
Associated Press

Published: June 5, 2017 - 01:16 PM
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People attend a vigil for victims of Saturday's attack on London Bridge, at Potter's Field Park with Tower Bridge in the background in London, Monday, June 5, 2017. Police arrested several people and are widening their investigation after a series of attacks described as terrorism killed several people and injured more than 40 others in the heart of London on Saturday. (AP Photo/Alastair Grant)


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