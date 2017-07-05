UK’s foreign secretary backs doctors in Baby Charlie case

PHA+TE9ORE9OOiBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgZm9yZWlnbiBzZWNyZXRhcnkgaGFzIGJhY2tlZCBV
LksuIGNvdXJ0IGRlY2lzaW9ucyBwcmV2ZW50aW5nIHRoZSBwYXJlbnRzIG9mIGEgdGVybWluYWxs
eSBpbGwgY2hpbGQgZnJvbSB0YWtpbmcgaGltIGFicm9hZCBmb3IgZXhwZXJpbWVudGFsIHRyZWF0
bWVudCwgZGVzcGl0ZSBhbiBvZmZlciBvZiBoZWxwIGZyb20gYSBWYXRpY2FuIGhvc3BpdGFsLjwv
cD48cD5Cb3JpcyBKb2huc29uJiM4MjE3O3MgY29tbWVudCBXZWRuZXNkYXkgY2FtZSBkdXJpbmcg
YSBwcmV2aW91c2x5IHNjaGVkdWxlZCBjYWxsIGluIHdoaWNoIEl0YWx5JiM4MjE3O3MgZm9yZWln
biBtaW5pc3RlciByYWlzZWQgdGhlIGhvc3BpdGFsJiM4MjE3O3Mgb2ZmZXIgdG8gdHJlYXQgMTEt
bW9udGgtb2xkIENoYXJsaWUgR2FyZCwgd2hvIGlzIHN1ZmZlcmluZyBmcm9tIGEgcmFyZSBnZW5l
dGljIGNvbmRpdGlvbiB0aGF0IGhhcyBkYW1hZ2VkIGhpcyBicmFpbiBhbmQgbGVmdCBoaW0gdW5h
YmxlIHRvIGJyZWF0aGUgd2l0aG91dCBhc3Npc3RhbmNlLjwvcD48cD5DaGFybGllJiM4MjE3O3Mg
cGFyZW50cyB3YW50IHRvIHRha2UgaGltIHRvIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGZvciBhbiBleHBl
cmltZW50YWwgbWVkaWNhbCB0cmVhdG1lbnQgdGhleSBiZWxpZXZlIG1heSBwcm9sb25nIGhpcyBs
aWZlLCBidXQgYSBzdWNjZXNzaW9uIG9mIGp1ZGdlcyBoYXZlIGJhY2tlZCBzcGVjaWFsaXN0cyBh
dCBHcmVhdCBPcm1vbmQgU3RyZWV0IEhvc3BpdGFsIGluIExvbmRvbiB3aG8gc2F5IHRoZSB0aGVy
YXB5IHdvbiYjODIxNzt0IGhlbHAgQ2hhcmxpZSBhbmQgbWF5IGNhdXNlIGhpbSB0byBzdWZmZXIu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgZm9yZWlnbiBzZWNyZXRhcnkgc2FpZCB0aGlzIHdhcyBhIGRlZXBs
eSB0cmFnaWMgYW5kIGNvbXBsZXggY2FzZSBmb3IgYWxsIGludm9sdmVkLCBhbmQgc2FpZCBpdCB3
YXMgcmlnaHQgdGhhdCBkZWNpc2lvbnMgY29udGludWVkIHRvIGJlIGxlZCBieSBleHBlcnQgbWVk
aWNhbCBvcGluaW9uLCBzdXBwb3J0ZWQgYnkgdGhlIGNvdXJ0cywgaW4gbGluZSB3aXRoIENoYXJs
aWUmIzgyMTc7cyBiZXN0IGludGVyZXN0cywmIzgyMjE7IEpvaG5zb24mIzgyMTc7cyBzcG9rZXNt
YW4gc2FpZCBpbiBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgYW5kIFBv
cGUgRnJhbmNpcyBicm91Z2h0IGludGVybmF0aW9uYWwgYXR0ZW50aW9uIHRvIHRoZSBmYW1pbHkm
IzgyMTc7cyBsZWdhbCBiYXR0bGUgdGhpcyB3ZWVrIGJ5IGNvbW1lbnRpbmcgb24gYSBjYXNlIHRo
YXQgcGl0cyB0aGUgcmlnaHRzIG9mIHBhcmVudHMgdG8gZGVjaWRlIHdoYXQmIzgyMTc7cyBiZXN0
IGZvciB0aGVpciBjaGlsZHJlbiBhZ2FpbnN0IHRoZSByZXNwb25zaWJpbGl0eSBvZiBhdXRob3Jp
dGllcyB0byBtYWtlIHN1cmUgY2hpbGRyZW4gcmVjZWl2ZSB0aGUgbW9zdCBhcHByb3ByaWF0ZSBj
YXJlLjwvcD48cD5WYXRpY2FuIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBDYXJkaW5hbCBQaWV0cm8gUGFy
b2xpbiBzYWlkIFR1ZXNkYXkgdGhhdCB0aGUgSG9seSBTZWUgd291bGQgZG8gZXZlcnl0aGluZyBw
b3NzaWJsZSB0byBvdmVyY29tZSBsZWdhbCBvYnN0YWNsZXMgdG8gYnJpbmdpbmcgQ2hhcmxpZSB0
byBSb21lIGZvciB0cmVhdG1lbnQuIEl0YWxpYW4gRm9yZWlnbiBNaW5pc3RlciBBbmdlbGlubyBB
bGZhbm8gcmFpc2VkIHRoZSBvZmZlciBmcm9tIHRoZSBCYW1iaW5vIEdlc3UgY2hpbGRyZW4mIzgy
MTc7cyBob3NwaXRhbCBpbiBoaXMgY2FsbCB3aXRoIEpvaG5zb24uPC9wPjxwPkVhcmxpZXIsIEJy
aXRpc2ggUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgVGhlcmVzYSBNYXkgdG9sZCB0aGUgSG91c2Ugb2YgQ29tbW9u
cyB0aGF0IHNoZSB1bmRlcnN0YW5kcyBDaGFybGllJiM4MjE3O3MgcGFyZW50cyBhcmUgdHJ5aW5n
IHRvIGRvIHdoYXQmIzgyMTc7cyByaWdodCBmb3IgdGhlaXIgY2hpbGQsIGJ1dCB0aGF0IGluIGNh
c2VzIGxpa2UgdGhpcyBkb2N0b3JzIGFyZSBmb3JjZWQgdG8gbWFrZSAmIzgyMjA7aGVhcnRicmVh
a2luZyBkZWNpc2lvbnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhbSBjb25maWRlbnQgdGhhdCBH
cmVhdCBPcm1vbmQgU3RyZWV0IEhvc3BpdGFsIGhhdmUgYW5kIGFsd2F5cyB3aWxsIGNvbnNpZGVy
IGFueSBvZmZlcnMgb3IgbmV3IGluZm9ybWF0aW9uIHRoYXQgaGFzIGNvbWUgZm9yd2FyZCB3aXRo
IGNvbnNpZGVyYXRpb24gb2YgdGhlIHdlbGwtYmVpbmcgb2YgYSBkZXNwZXJhdGVseSBpbGwgY2hp
bGQsJiM4MjIxOyBNYXkgc2FpZC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.