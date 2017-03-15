Ukraine announces economic blockade of rebel-held territory

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TU9TQ09XOiBVa3JhaW5lIG9uIFdlZG5lc2RheSBhbm5vdW5jZWQgYSB0cmFuc3BvcnQgYmxv
Y2thZGUgb2YgcmViZWwtaGVsZCBhcmVhcyB0aGF0IGlzIGxpa2VseSB0byBjYXVzZSBzZXJpb3Vz
IGVjb25vbWljIGRpc3J1cHRpb24gYW5kIGNvdWxkIHRocmVhdGVuIGEgcHJlY2FyaW91cyBjZWFz
ZS1maXJlIGluIHRoZSBlYXN0IG9mIHRoZSBjb3VudHJ5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2lsbCBi
ZSBpbiBwbGFjZSB1bnRpbCB0aGUgb2NjdXBpZXJzIHJldHVybiBzdG9sZW4gVWtyYWluaWFuIGlu
ZHVzdHJ5IHRvIFVrcmFpbmlhbiBqdXJpc2RpY3Rpb24sJiM4MjIxOyBVa3JhaW5pYW4gUHJlc2lk
ZW50IFBldHJvIFBvcm9zaGVua28gdG9sZCB0aGUgY291bnRyeSYjODIxNztzIG5hdGlvbmFsIHNl
Y3VyaXR5IGNvdW5jaWwgaW4gS2lldi48L3A+PHA+VGhlIG1vdmUgcmVwcmVzZW50cyBhIGRyYW1h
dGljIFUtdHVybiBieSBQb3Jvc2hlbmtvLCB3aG8gaGFkIHByZXZpb3VzbHkgdHJpZWQgdG8gZW5k
IGEgdHJhbnNwb3J0IGJsb2NrYWRlIG9uIHRoZSByZWJlbCBlYXN0IGltcG9zZWQgYnkgbmF0aW9u
YWxpc3QgZ3JvdXBzLiBJdCBzaG93cyB0aGUgZ292ZXJubWVudCYjODIxNztzIHZ1bG5lcmFiaWxp
dHkgdG8gcmFkaWNhbCBmb3JjZXMsIHdoaWNoIGhhdmUgaW5jcmVhc2luZ2x5IHNoYXBlZCB0aGUg
bmF0aW9uJiM4MjE3O3MgcG9saWN5IGFnZW5kYS48L3A+PHA+TWFueSBlY29ub21pYyBsaW5rcyBo
YXZlIGJlZW4gcHJlc2VydmVkIGJldHdlZW4gc2VwYXJhdGlzdC1jb250cm9sbGVkIGFyZWFzIHRo
YXQgYXJlIGRvbWluYXRlZCBieSBoZWF2eSBpbmR1c3RyeSwgcGFydGljdWxhcmx5IGNvYWwgbWlu
aW5nIGFuZCBtZXRhbGx1cmd5LCBhbmQgZ292ZXJubWVudC1oZWxkIFVrcmFpbmUgZGVzcGl0ZSBh
IHRocmVlLXllYXIgY29uZmxpY3QuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgbmV3IG1lYXN1cmVzIGFwcGVhcmVk
IHRvIGFtb3VudCB0byBhIGZ1bGwtYmxvd24gdHJhZGUgYmFuLjwvcD48cD5BbGwgcmFpbCBhbmQg
cm9hZCBjb25uZWN0aW9ucyB3aXRoIHRoZSByZWJlbC1jb250cm9sbGVkIG1pbmktc3RhdGVzIHdp
bGwgYmUgY3V0IGZyb20gV2VkbmVzZGF5LCBOYXRpb25hbCBTZWN1cml0eSBhbmQgRGVmZW5zZSBD
b3VuY2lsIGhlYWQgT2xla3NhbmRlciBUdXJjaHlub3YgdG9sZCByZXBvcnRlcnMsIHRoZSBUYXNz
IG5ld3MgYWdlbmN5IHJlcG9ydGVkLjwvcD48cD5UaGUgb25seSBleGNlcHRpb24gdG8gdGhlIG5l
dyBibG9ja2FkZSB3aWxsIGJlIGZvciBodW1hbml0YXJpYW4gZGVsaXZlcmllcyBieSBVa3JhaW5p
YW4gb3JnYW5pemF0aW9ucywgdGhlIFVuaXRlZCBOYXRpb25zIGFuZCB0aGUgUmVkIENyb3NzLjwv
cD48cD5Qb3Jvc2hlbmtvIGhhZCBwcmV2aW91c2x5IGNyaXRpY2l6ZWQgYmxvY2thZGVzIG9uIHJl
YmVsLWhlbGQgYXJlYXMgaW1wb3NlZCBieSBuYXRpb25hbGlzdCBhY3RpdmlzdHMsIGFyZ3Vpbmcg
dGhhdCB0aGV5IGh1cnQgb3JkaW5hcnkgVWtyYWluaWFucyBhbmQgZHJpdmUgcmVzaWRlbnRzIG9m
IHRoZSBlYXN0IHRvIGpvaW4gdGhlIHJlYmVsIHJhbmtzLjwvcD48cD5SdXNzaWFuIEZvcmVpZ24g
TWluaXN0ZXIgU2VyZ2V5IExhdnJvdiBkZW5vdW5jZWQgdGhlIG1vdmUsIGRlc2NyaWJpbmcgaXQg
YXMgJiM4MjIwO2NvbnRyYWRpY3RpbmcgY29tbW9uIHNlbnNlIGFuZCBhIHNlbnNlIG9mIGh1bWFu
IGNvbnNjaWVuY2UsJiM4MjIxOyBUYXNzIHJlcG9ydGVkLjwvcD48cD5UaGUgR2VybWFuIGdvdmVy
bm1lbnQgYWxzbyBjcml0aWNpemVkIHRoZSBVa3JhaW5pYW4gZ292ZXJubWVudC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0Zyb20gb3VyIHBvaW50IG9mIHZpZXcsIHN1Y2ggYSBkZWNpc2lvbiBkb2VzbiYjODIxNzt0
IGNvbnRyaWJ1dGUgdG8gZGUtZXNjYWxhdGlvbjogcXVpdGUgdGhlIGNvbnRyYXJ5LCBpdCB0ZW5k
cyB0byBlbmNvdXJhZ2UgdGhlIHNlcGFyYXRpc3QgdGVuZGVuY2llcyBpbiBEb25iYXNzLCYjODIy
MTsgRm9yZWlnbiBNaW5pc3RyeSBzcG9rZXNtYW4gTWFydGluIFNjaGFlZmVyIHNhaWQgaW4gQmVy
bGluLCByZWZlcnJpbmcgdG8gdGhlIGFyZWEgb2YgZWFzdGVybiBVa3JhaW5lIHVuZGVyIHJlYmVs
IGNvbnRyb2wuPC9wPjxwPk1hcnRpbiBTYWpkaWssIGEgc3BlY2lhbCBlbnZveSBvZiB0aGUgT3Jn
YW5pemF0aW9uIGZvciBTZWN1cml0eSBhbmQgQ29vcGVyYXRpb24gaW4gRXVyb3BlIGluIHRoZSBz
by1jYWxsZWQgY29udGFjdCBncm91cCBmb3IgdGFsa3Mgb24gdGhlIHNpdHVhdGlvbiBpbiBlYXN0
ZXJuIFVrcmFpbmUsIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IGZvbGxvd2luZyBpdHMgbWVldGluZyBpbiBNaW5z
ayB0aGF0IHRoZSBsYXRlc3QgZGV2ZWxvcG1lbnRzICYjODIyMDtoZWlnaHRlbmVkIHRlbnNpb25z
IGFuZCBoYXZlIGEgY2xlYXJseSBhZHZlcnNlIGVmZmVjdCBmb3IgdGhlIHByb2Nlc3Mgb2YgYnJp
bmdpbmcgcG9zaXRpb25zIGNsb3Nlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRlbmlzIFB1c2hpbGluLCBhIHJl
YmVsIGVudm95IHRvIHRoZSB0YWxrcywgc2FpZCB0aGUgVWtyYWluaWFuIGJsb2NrYWRlIHJlcHJl
c2VudHMgYSBjbGVhciB2aW9sYXRpb24gb2YgdGhlIDIwMTUgcGVhY2UgZGVhbCBhbmQgJiM4MjIw
O2JvcmRlcnMgb24gZ2Vub2NpZGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BY3RpdmlzdCBibG9ja2FkZXMgdGhh
dCBiZWdhbiBpbiBKYW51YXJ5IHNlcmlvdXNseSBoaXQgdHJhZGUgb24gYm90aCBzaWRlcywgY3V0
dGluZyBvZmYgY29hbCBzaGlwbWVudHMgdG8gZ292ZXJubWVudC1jb250cm9sbGVkIHRlcnJpdG9y
eSBhbmQgaW1wZWRpbmcgZGVsaXZlcmllcyBmcm9tIHRoZSBtaWxscyBhbmQgZmFjdG9yaWVzIHRo
YXQgYXJlIHRoZSBlYXN0JiM4MjE3O3MgZWNvbm9taWMgYmFja2JvbmUuIFVrcmFpbmlhbiBvZmZp
Y2lhbHMgc2FpZCB0aGV5IHdlcmUgY29udHJpYnV0aW5nIHRvIHJvbGxpbmcgYmxhY2tvdXRzIGFj
cm9zcyB0aGUgY291bnRyeSBhbmQgaGFkIGluZmxpY3RlZCBtaWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzIG9m
IGVjb25vbWljIGxvc3Nlcy48L3A+PHA+RG96ZW5zIG9mIGFjdGl2aXN0cyB0YWtpbmcgcGFydCBp
biB0aGUgYmxvY2thZGUgd2VyZSBkZXRhaW5lZCBieSBVa3JhaW5pYW4gc2VjdXJpdHkgc2Vydmlj
ZXMgdGhpcyB3ZWVrIGZvbGxvd2luZyBjbGFzaGVzIHdpdGggcG9saWNlIHNlbnQgdG8gZGlzcGVy
c2UgdGhlbS48L3A+PHA+TmF0aW9uYWxpc3QgYWN0aXZpc3RzIGluIEtpZXYgaGF2ZSBhbHNvIHRh
cmdldGVkIFJ1c3NpYW4tb3duZWQgYmFua3MsIGluY2x1ZGluZyBhIHByb3Rlc3QgTW9uZGF5IGR1
cmluZyB3aGljaCB0aGV5IGJyaWNrZWQgdXAgdGhlIEtpZXYgaGVhZHF1YXJ0ZXJzIG9mIFJ1c3Np
YW4tb3duZWQgU2JlcmJhbmsuPC9wPjxwPlJ1c3NpYSYjODIxNztzIGZvcmVpZ24gbWluaXN0ZXIg
Y2FsbGVkIHRoZSBVa3JhaW5pYW4gYXV0aG9yaXRpZXMmIzgyMTc7IGZhaWx1cmUgdG8gc3RvcCB0
aGUgbmF0aW9uYWxpc3QgZGVtb25zdHJhdG9ycyB0YXJnZXRpbmcgdGhlIGJhbmtzICYjODIyMDtz
aGFtZWZ1bC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJlYmVsIGxlYWRlcnMgaW4gRG9uZXRzayBzYWlkIGVhcmxp
ZXIgdGhpcyBtb250aCB0aGF0IHRoZXkgaGFkIHRha2VuIG92ZXIgdGhlIG1hbmFnZW1lbnQgb2Yg
NDAgZmFjdG9yaWVzIGFuZCBjb2FsIG1pbmVzIGluIHJldGFsaWF0aW9uIGZvciB0aGUgYmxvY2th
ZGUuIFRoZXkgaW5jbHVkZSB0aG9zZSBvd25lZCBieSBSaW5hdCBBa2htZXRvdiwgd2hvIGlzIHJl
Z2FyZGVkIGFzIFVrcmFpbmUmIzgyMTc7cyByaWNoZXN0IHBlcnNvbi48L3A+PHA+QWtobWV0b3Ym
IzgyMTc7cyBNZXRpbnZlc3QgaG9sZGluZyBjb21wYW55IG9uIFdlZG5lc2RheSBkZWNsYXJlZCBh
ICYjODIyMDtjb21wbGV0ZSBsb3NzIG9mIGNvbnRyb2wmIzgyMjE7IG92ZXIgaXRzIGFzc2V0cyBp
biB0aGUgcmViZWwtY29udHJvbGxlZCB0ZXJyaXRvcmllcy4gSXQgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVu
dCB0aGF0IGl0IGhhcyBkZWNpZGVkIHRvIGhhbHQgYWxsIG9wZXJhdGlvbnMgYXQgaXRzIGluZHVz
dHJpYWwgcGxhbnRzIHRoZXJlIGluIHRoZSBmYWNlIG9mIHRoZSByZWJlbHMmIzgyMTc7IGFjdGlv
bnMuPC9wPjxwPlRoZSBibG9ja2FkZSBoYXMgZXhhY2VyYmF0ZWQgdGVuc2lvbnMgaW4gVWtyYWlu
ZSwgd2hlcmUgZmlnaHRpbmcgYmV0d2VlbiBnb3Zlcm5tZW50IGZvcmNlcyBhbmQgc2VwYXJhdGlz
dCByZWJlbHMgaGFzIGtpbGxlZCBtb3JlIHRoYW4gOSw4MDAgcGVvcGxlIHNpbmNlIEFwcmlsIDIw
MTQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+R2VpciBNb3Vsc29u
IGluIEJlcmxpbiwgWXVyYXMgS2FybWFuYXUgaW4gTWluc2ssIEJlbGFydXMgYW5kIFZsYWRpbWly
IElzYWNoZW5rb3YgaW4gTW9zY293IGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.