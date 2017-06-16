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Uncertainty over Islamic State leader’s fate after airstrike

By Zeina Karam and Vladimir Isachenkov
Associated Press

Published: June 16, 2017 - 02:23 PM
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FILE - In this file image made from video provided by Russian Defence Ministry press service on Aug. 18, 2016, shows a Russian combat fighter bomber Su-34 unloads its bombs over a target in Syria. The Russian military claims it has killed the leader of the Islamic State group in an airstrike. The ministry said Friday, June 16, 2017, that Abu Bakr al-Baghdadi was killed in a Russian strike in late May along with other senior group commanders. (Russian Defence Ministry Press Service photo via AP, File)


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