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Upending of status quo shakes South Korea

By Foster Klug
Associated Press

Published: March 10, 2017 - 03:05 PM
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Supporters of South Korean President Park Geun-hye are blocked by police as they march towards the Constitutional Court after a rally opposing her impeachment in Seoul, South Korea, Friday, March 10, 2017. In a historic ruling Friday, South Korea's Constitutional Court formally removed the impeached president from office over a corruption scandal that has plunged the country into political turmoil, worsened an already-serious national divide and led to calls for sweeping reforms. (AP Photo/Ahn Young-joon)


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