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Video shows man believed to be nightclub attacker in Turkey

By Dusan Stojanovic and Lori Hinnant
Associated Press

Published: January 3, 2017 - 10:00 PM
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A woman reacts as people gather near the nightclub, the scene of the New Year's Day attack, in Istanbul, Tuesday. The Islamic State group claimed responsibility for the attack killing 39 people saying a ��soldier of the caliphate�� had carried out the mass shooting to avenge Turkish military operations against IS in northern Syria. (AP Photo/Emrah Gurel)


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