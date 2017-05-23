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Security

Warning of ‘imminent’ attack, Britain raises threat level

By Jill Lawless, Rob Harris and Sylvia Hui
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 07:23 AM
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A couple embrace under a billboard in Manchester city centre, Tuesday the day after the suicide attack at an Ariana Grande concert that left 22 people dead as it ended on Monday night. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

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