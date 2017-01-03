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Water crisis in Syrian capital continues as government attacks valley

By Philip Issa
Associated Press

Published: January 3, 2017 - 09:57 PM
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This frame grab from video provided By Yomyat Kzefeh Hawen Fi Dimashq (Diary of a Mortar Shell in Damascus), a Damascus-based media outlet that is consistent with independent AP reporting, shows Syrian residents filling up buckets and gallons of spring water from a pipe on the side of the road, in Damascus, Syria. Water supplies to Damascus have been largely cut off for nearly two weeks because of fighting between pro-government forces and rebels for control of the main tributary, forcing millions in the Syrian capital to scramble for enough to drink and wash with. The cut-off is a major challenge to the government's effort throughout the nearly 6-year-old civil war to keep the capital as insulated as possible from the effects of the conflict tearing apart much of the country. (Yomyat Kzefeh Hawen Fi Dimashq (Diary of a Mortar Shell in Damascus), via AP)


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