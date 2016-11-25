Wave of Mexico violence reveals hidden graves, severed heads

PHA+QUNBUFVMQ08sIE1leGljbzogU29sZGllcnMgYW5kIHBvbGljZSBmYW5uZWQgb3V0IEZyaWRh
eSBhY3Jvc3MgdGhlIHNvdXRoZXJuIE1leGljYW4gc3RhdGUgb2YgR3VlcnJlcm8sIGNoYXNpbmcg
YSB3b3VuZGVkIGdhbmcgbGVhZGVyIGFuZCB0cnlpbmcgdG8gcXVlbGwgYSB3YXZlIG9mIHZpb2xl
bmNlIHRoYXQgaW5jbHVkZWQgdGhlIGRpc2NvdmVyeSBvZiBoaWRkZW4gZ3JhdmVzIGhvbGRpbmcg
ZG96ZW5zIG9mIGJvZGllcyBhbmQgYSBjYW1wIHdoZXJlIGd1bm1lbiBzdG9yZWQgdGhlIHNldmVy
ZWQgaGVhZHMgb2YgbmluZSByaXZhbHMgaW4gYSBjb29sZXIuPC9wPjxwPlRoZSBjbGFzaGVzIGJl
dHdlZW4gZHJ1ZyBnYW5ncyB3ZXJlIGNvbXBsaWNhdGVkIGJ5IHRoZSBmYWN0IHRoYXQgdG93bnNw
ZW9wbGUgZmVkIHVwIHdpdGggdGhlIHZpb2xlbmNlIGhhZCBmb3JtZWQgJiM4MjIwO2NvbW11bml0
eSBwb2xpY2UmIzgyMjE7IHZpZ2lsYW50ZSBzcXVhZHMgaW4gbWFueSBwbGFjZXMuIFRoZSBzcXVh
ZHMgb2Z0ZW4gcHJldmVudCBwb2xpY2UgYW5kIHNvbGRpZXJzIGZyb20gbW92aW5nIGZyZWVseSBh
bmQgc29tZXRpbWVzIGFjdCBvbiBiZWhhbGYgb2YgdGhlIGdhbmdzLjwvcD48cD5Hb3YuIEhlY3Rv
ciBBc3R1ZGlsbG8gYW5ub3VuY2VkIHRoYXQgZmVkZXJhbCBhdXRob3JpdGllcyB3b3VsZCByZXR1
cm4gdG8gcGF0cm9sIGFyZWFzIHdoZXJlIGRvemVucyBvZiBvZnRlbi1kaXNtZW1iZXJlZCBib2Rp
ZXMgaGF2ZSBiZWVuIGR1bXBlZCBvbiByb2Fkc2lkZXMgaW4gcmVjZW50IHdlZWtzLjwvcD48cD5U
aGUgc3RhdGUgaGFzIGJlZW4gcml2ZW4sIG5vdCBqdXN0IGJ5IHRoZSBraWxsaW5ncywgYnV0IGJ5
IHRoZSBraWRuYXBwaW5nIG9mIGFib3V0IGEgZG96ZW4gcGVvcGxlIGluIHRoZSB0b3duIG9mIEFq
dWNoaXRsYW4uIFJlc2lkZW50cyB0aGVyZSBhbm5vdW5jZWQgdGhleSB3b3VsZCBjcmVhdGUgYSB2
aWdpbGFudGUgZm9yY2UgdG8gbG9vayBmb3IgdGhlIGtpZG5hcCB2aWN0aW1zLCBhbiBpZGVhIHRo
YXQgdGhyZWF0ZW5lZCB0byBjcmVhdGUgeWV0IGFub3RoZXIgYXJtZWQgZ3JvdXAuPC9wPjxwPlRo
ZSBBanVjaGl0bGFuIHJlc2lkZW50cyB3ZXJlIGFwcGFyZW50bHkga2lkbmFwcGVkIGxhc3Qgd2Vl
ayBieSBhIGZ1Z2l0aXZlIGdhbmcgbGVhZGVyIGtub3duIGFzICYjODIyMDtFbCBUZXF1aWxlcm8s
JiM4MjIxOyB3aG8gd2FzIGJlbGlldmVkIHRvIGJlIHdvdW5kZWQgYW5kIGhpZGluZyBvdXQgd2l0
aCBoaXMga2lkbmFwIHZpY3RpbXMgaW4gdGhlIG1vdW50YWlucy48L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlIGF0
dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgaGVhZGVkIHVwIGEgbWFzc2l2ZSBtYW5odW50IHVzaW5nIGhlbGljb3B0
ZXJzIGFuZCBncm91bmQgdHJvb3BzIHRvIGxvb2sgZm9yIGhpbS4gQnV0IEFzdHVkaWxsbyB3YXJu
ZWQgdGhhdCB0aGUgdmlnaWxhbnRlcyB3b3VsZCBoYXZlIHRvIHdpdGhkcmF3IHRvIGFsbG93IHBv
bGljZSBhbmQgc29sZGllcnMgdG8gZG8gdGhlaXIgam9icy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBhcm15
LCB0aGUgc3RhdGUgcG9saWNlLCB0aGV5IGNhbiYjODIxNzt0IGJlIHRoZXJlIHdpdGggYXJtZWQg
Z3JvdXBzLCYjODIyMTsgQXN0dWRpbGxvIHNhaWQuICYjODIyMDtXaXRoZHJhdywgYW5kIHdlIHdp
bGwgZW50ZXIgaW1tZWRpYXRlbHkuIEJ1dCBmb3IgdGhlIHR3byB0byBiZSB0aGVyZSBhdCB0aGUg
c2FtZSB0aW1lLCB0aGF0IGlzIG5vdCBwb3NzaWJsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBnb3Zlcm5v
ciBhbHNvIGFubm91bmNlZCB0aGUgY3JlYXRpb24gb2YgbWl4ZWQgYXJteS1wb2xpY2UgcGF0cm9s
cyBpbiBwYXJ0cyBvZiB0aGUgc3RhdGUgdG9ybiBhcGFydCBieSBjYXJ0ZWwgdHVyZiBiYXR0bGVz
LiBPbmUgc3VjaCBhcmVhIGlzIHRoZSBtdW5pY2lwYWxpdHkgb2YgWml0bGFsYSwgd2hlcmUgYSBk
cnVnIGdhbmcgaGFkIHNldCB1cCBhIHJ1cmFsIGNhbXAgd2hlcmUgaXQgaGVsZCBraWRuYXAgdmlj
dGltcyBhbmQgZGlzcG9zZWQgb2YgYm9kaWVzLjwvcD48cD5XaGVuIG9uZSBvZiB0aGUgam9pbnQg
bWlsaXRhcnktcG9saWNlIHBhdHJvbHMgaGFwcGVuZWQgdXBvbiB0aGUgY2FtcCBlYXJsaWVyIHRo
aXMgd2VlaywgaXQgZm91bmQgYSBraWRuYXBwZWQgbWFuIGFuZCB3aGF0IGFwcGVhcmVkIHRvIGJl
IGNsYW5kZXN0aW5lIGJ1cmlhbCBwaXRzLiBJbnZlc3RpZ2F0b3JzIGluaXRpYWxseSByZXBvcnRl
ZCBmaW5kaW5nIGEgZG96ZW4gYm9kaWVzLiBBZnRlciBkYXlzIG9mIGRpZ2dpbmcsIHRoZXkgZGlz
Y292ZXJlZCAzMiBib2RpZXMgaW4gMTcgcGl0cy48L3A+PHA+VGhlIGNhbXAgaXMgbmVhciB0aGUg
YXJlYSB3aGVyZSBuaW5lIGRlY2FwaXRhdGVkIGJvZGllcyB3ZXJlIGZvdW5kIGR1bXBlZCBvbiBh
IHJvYWRzaWRlIGxhc3Qgd2Vlay4gVGhlIG5pbmUgaGVhZHMgZm91bmQgaW4gY29vbGVycyBhdCB0
aGUgY2FtcCBtYXkgYmVsb25nIHRvIHRob3NlIGJvZGllcywgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBzYWlkLiBU
aGUgYm9kaWVzIGFuZCBoZWFkcyB3ZXJlIHRha2VuIHRvIGZvcmVuc2ljIGxhYnMgaW4gYSBiaWQg
dG8gaWRlbnRpZnkgdGhlbS48L3A+PHA+VGhlIGFyZWEgaGFzIGJlZW4gdGhlIHNjZW5lIG9mIHR1
cmYgYmF0dGxlcyBiZXR3ZWVuIHR3byByaXZhbCBkcnVnIGdhbmdzICYjODIxMjsgdGhlIFJvam9z
IGFuZCB0aGUgQXJkaWxsb3MgJiM4MjEyOyB3aG8gZW5nYWdlIGluIGV4dG9ydGlvbiwga2lkbmFw
cGluZ3MgYW5kIGtpbGxpbmdzLiBUaGF0IHJpdmFscnkgaGFzIHJlc3VsdGVkIGluIGh1bmRyZWRz
IG9mIGRlYXRocyBhbmQgZGlzYXBwZWFyYW5jZXMgaW4gcmVjZW50IHllYXJzLjwvcD48cD5CdXQg
aW4gcmVjZW50IHdlZWtzIHRoZSB2aW9sZW5jZSBoYXMgc3ByZWFkIHRvIG90aGVyIGFyZWFzLCBh
cHBhcmVudGx5IGFzIGEgcmVzdWx0IG9mIHR1cmYgYmF0dGxlcyBiZXR3ZWVuIHR3byBvciB0aHJl
ZSBvdGhlciBnYW5ncywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBMYSBGYW1pbGlhIGFuZCB0aGUgVGVxdWlsZXJv
cyBnYW5ncy48L3A+PHA+QXN0dWRpbGxvIGNvbmRlbW5lZCB3aGF0IGhlIGhhcyBjYWxsZWQgdGhl
IHdhdmUgb2YgJiM4MjIwO2JhcmJhcmlzbSBhbmQgc2F2YWdlcnksJiM4MjIxOyBhbmQgaGlzIG9m
ZmljZSBjYWxsZWQgdGhlIHNpdHVhdGlvbiAmIzgyMjA7YSBwdWJsaWMgZGlzdHVyYmFuY2UgY2F1
c2VkIGJ5IG9yZ2FuaXplZCBjcmltZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvbGRpZXJzIHdlcmUgY29tYmlu
ZyB0aGUgYXJlYSB0byBzZWUgaWYgdGhlcmUgYXJlIGFueSBtb3JlIGdyYXZlcy4gSW52ZXN0aWdh
dG9ycyB3ZXJlIHdvcmtpbmcgdG8gaWRlbnRpZnkgdGhlIGJvZGllcyBhbmQgdGhlIGtpbGxlcnMs
IHNhaWQgUm9iZXJ0byBBbHZhcmV6IEhlcmVkaWEsIHNwb2tlc21hbiBmb3IgdGhlIEd1ZXJyZXJv
IENvb3JkaW5hdGluZyBHcm91cC48L3A+PHA+QW5kIGluIFRpZXJyYSBDb2xvcmFkYSwgbmVhcmVy
IHRvIHRoZSByZXNvcnQgb2YgQWNhcHVsY28sIHJpdmFsIHZpZ2lsYW50ZSBncm91cHMgaGF2ZSBi
ZWVuIGVuZ2FnZWQgaW4gYSBzZXJpZXMgb2YgYmF0dGxlcyBmb3IgY29udHJvbCBvZiB0aGUgdG93
biwgbGVhZGluZyB0byBmZWFycyB0aGUgJiM4MjIwO2NvbW11bml0eSBwb2xpY2UmIzgyMjE7IG1h
eSBiZSB0YWtpbmcgc2lkZXMgaW4gdGhlIGdhbmcgd2Fycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSB0cnV0
aCBpcywgdGhleSBhcmUgbm90IHJlYWxseSBjb21tdW5pdHkgZm9yY2VzLCBub3IgYXJlIHRoZXkg
cG9saWNlLCYjODIyMTsgQXN0dWRpbGxvIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5IGFyZSBhcm1lZCBncm91
cHMgdGhhdCB1bmZvcnR1bmF0ZWx5IGNhcnJ5IG91dCBhY3RzIC4uLiB0aGF0IGdlbmVyYXRlIG1v
cmUgdmlvbGVuY2UgYW5kIGNvbmZyb250YXRpb24sIHJhdGhlciB0aGFuIGhlbHAuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5UaGUgbGFyZ2VseSBydXJhbCwgaW1wb3ZlcmlzaGVkIHN0YXRlIGhhZCAxLDgzMiByZXBv
cnRlZCBob21pY2lkZXMgaW4gdGhlIGZpcnN0IDEwIG1vbnRocyBvZiAyMDE2LiBJZiB0aGF0IHJh
dGUgY29udGludWVzIHVuYWJhdGVkLCBHdWVycmVybyB3b3VsZCBiZSBvbiB0cmFjayB0byBoYXZl
IGEgaG9taWNpZGUgcmF0ZSBvZiBhYm91dCA2MCBwZXIgMTAwLDAwMC4gVGhhdCB3b3VsZCByaXZh
bCB0aGUgcmVjZW50IHBlYWsgeWVhciBvZiB2aW9sZW5jZSBpbiB0aGUgc3RhdGUsIGluIDIwMTIs
IHdoZW4gdGhlcmUgd2VyZSBhYm91dCA2OCBob21pY2lkZXMgcGVyIDEwMCwwMDAgaW5oYWJpdGFu
dHMuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.