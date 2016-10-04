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Weird science: Three win Nobel for unusual states of matter

By Malcolm Ritter  and Karl Ritter
Associated Press

Published: October 4, 2016 - 08:57 PM | Updated: October 4, 2016 - 09:33 PM
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In this 1995 photo provided by the University of Washington, David Thouless, a professor emeritus at the University of Washington, poses for a photo. Thouless, along with Duncan Haldane and Michael Kosterlitz were named the winners of the Nobel prize in physics Tuesday. (Mary Levin/University of Washington via AP)


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