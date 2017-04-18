What’s next and what’s at stake in UK snap election

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9ORE9OOiBCcml0aXNoIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIFRoZXJlc2EgTWF5IGhhcyBjYWxsZWQg
YSBnZW5lcmFsIGVsZWN0aW9uIGZvciBKdW5lIDguIEhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGJyaWVmIGxvb2sg
YXQgd2hhdCBoYXBwZW5zIG5vdywgYW5kIHdoYXQmIzgyMTc7cyBhdCBzdGFrZS48L3A+PHA+V0hZ
IE5PVz88L3A+PHA+TWF5IHRvb2sgcG93ZXIgaW4gSnVseSwgYWZ0ZXIgZm9ybWVyIGxlYWRlciBE
YXZpZCBDYW1lcm9uIHJlc2lnbmVkIGZvbGxvd2luZyBCcml0YWluJiM4MjE3O3Mgdm90ZSB0byBs
ZWF2ZSB0aGUgRXVyb3BlYW4gVW5pb24gbGFzdCBKdW5lLiBBIG5ldyBiYWxsb3Qgb2ZmZXJzIGhl
ciB0aGUgY2hhbmNlIHRvIHNlZWsgaGVyIG93biBtYW5kYXRlIGFuZCB0byBpbmNyZWFzZSB0aGUg
Q29uc2VydmF0aXZlIFBhcnR5JiM4MjE3O3MgbmFycm93IG1ham9yaXR5IGluIHRoZSBIb3VzZSBv
ZiBDb21tb25zLCB3aGVyZSBpdCBob2xkcyAzMzAgb2YgNjUwIHNlYXRzLiBCcml0YWluIGZvcm1h
bGx5IHRyaWdnZXJlZCB0aGUgcHJvY2VzcyBmb3IgbGVhdmluZyB0aGUgRVUgbGFzdCBtb250aCwg
YnV0IG1vcmUgdHVybW9pbCBpcyBpbiBzdG9yZSBhcyB0aGUgY291bnRyeSBuZWdvdGlhdGVzIGEg
ZGl2b3JjZSB0aGF0IHdpbGwgYWZmZWN0IGV2ZXJ5IGFzcGVjdCBvZiBsaWZlIGluIHRoZSBVLksu
PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD48c3Ryb25nPklTIElUIEEgRE9ORSBE
RUFMPzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5Ccml0aXNoIHByaW1lIG1pbmlzdGVycyB1c2VkIHRvIGhhdmUg
dGhlIHBvd2VyIHRvIGNhbGwgZWxlY3Rpb25zIGF0IHdpbGwsIGJ1dCB0aGUgRml4ZWQtVGVybSBQ
YXJsaWFtZW50cyBBY3QsIHBhc3NlZCBpbiAyMDExLCBtYWtlcyB0aGluZ3MgbW9yZSBjb21wbGlj
YXRlZC4gVW5kZXIgdGhlIGFjdCwgbmF0aW9uYWwgZWxlY3Rpb25zIGFyZSBoZWxkIGV2ZXJ5IGZp
dmUgeWVhcnMsIGluIE1heS4gVGhlIHByaW1lIG1pbmlzdGVyIGNhbiBjYWxsIGFuIGVhcmx5IGVs
ZWN0aW9uIGlmIHR3by10aGlyZHMgb2YgbGF3bWFrZXJzIHN1cHBvcnQgaXQuIE1heSB3aWxsIGFz
ayB0aGUgSG91c2Ugb2YgQ29tbW9ucyB0byB2b3RlIG9uIHRoZSBzbmFwIGVsZWN0aW9uIG9uIFdl
ZG5lc2RheS4gSmVyZW15IENvcmJ5biwgbGVhZGVyIG9mIHRoZSBtYWluIG9wcG9zaXRpb24gTGFi
b3VyIFBhcnR5LCBoYXMgc2FpZCBoZSB3ZWxjb21lcyBhbiBlbGVjdGlvbiwgbWVhbmluZyB0aGUg
ZWxlY3Rpb24gY2FsbCB3aWxsIGFsbW9zdCBjZXJ0YWlubHkgcGFzczwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4
MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XSEFUIElTIEFUIFNUQUtFPzwvc3Ryb25nPjwvcD48
cD5OZWdvdGlhdGlvbnMgdG8gbGVhdmUgdGhlIEVVIHdpbGwgYmUgYXJkdW91cyB3aXRoIHRoZSB0
YWxrcyB0b3VjaGluZyBvbiBtb25leSwgdHJhZGUsIGRlZmVuc2UsIHRvIG5hbWUgYnV0IGEgZmV3
IGtleSBzZWN0b3JzIG9mIGRpc2N1c3Npb24uIElmIE1heSB3ZXJlIHRvIGdhaW4gbW9yZSBzZWF0
cywgc2hlIHdvdWxkIGJlIGFibGUgdG8gaGF2ZSBtb3JlIGZyZWVkb20gdG8gcHVyc3VlIGhlciBv
d24gYWdlbmRhLCBhbmQgdG8gbmV1dHJhbGl6ZSB0aG9zZSBpbnNpZGUgYW5kIG91dHNpZGUgaGVy
IG93biBwYXJ0eSB3aG8gZGlzYWdyZWUgd2l0aCBoZXIgcG9zaXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMTI7
JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XSE8gSVMgR09JTkcgVE8gV0lOPzwvc3Ryb25n
PjwvcD48cD5FbGVjdGlvbnMgYXJlIGFsd2F5cyB1bnByZWRpY3RhYmxlLCBidXQgYm9va21ha2Vy
cyBjb25zaWRlciBNYXkmIzgyMTc7cyBDb25zZXJ2YXRpdmVzIHN0cm9uZyBmYXZvcml0ZXMgdG8g
d2luLiBPcGluaW9uIHBvbGxzIHJlbGVhc2VkIGxhc3Qgd2Vla2VuZCBzaG93ZWQgdGhlIENvbnNl
cnZhdGl2ZXMgd2l0aCBhIGRvdWJsZS1kaWdpdCBsZWFkIG92ZXIgdGhlIG9wcG9zaXRpb24gTGFi
b3VyIFBhcnR5LCB3aGljaCBoYXMgYmVlbiB3ZWFrZW5lZCBieSBhIHNwbGl0IGJldHdlZW4gbW9k
ZXJhdGVzIGFuZCBsZWZ0LXdpbmcgbGVhZGVyIEplcmVteSBDb3JieW4uPC9wPjxwPiYjODIxMjsm
IzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD48c3Ryb25nPlJJU0tZIE1PVkUgQlkgTUFZPzwvc3Ryb25nPjwv
cD48cD5Bbnl0aW1lIGEgbGVhZGVyIGdvZXMgdG8gdGhlIHBlb3BsZSBmb3IgYSB2b3RlLCB0aGVy
ZSBhcmUgcmlza3MsIGFzIENhbWVyb24gbGVhcm5lZCB0byBoaXMgcGVyaWwgd2hlbiBoZSBsb3N0
IHRoZSB2b3RlIG9uIHRoZSBFVSBqdXN0IG92ZXIgYSB5ZWFyIGFmdGVyIHdpbm5pbmcgcmUtZWxl
Y3Rpb24uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.