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White House and Russia trade heated charges over poison gas attack in Syria

By Tracy Wilkinson  and Brian Bennett
Tribune Washington Bureau

Published: April 11, 2017 - 10:48 AM
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US Secretary of State Rex Tillerson steps out of a plane upon arrival in Moscow's Vnukovo airport, Russia, Tuesday. Tillerson is due to meet with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on Wednesday. (AP Photo/ Ivan Sekretarev)

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