WikiLeaks’ Assange promises leaks on U.S. election, Google

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVSTElOOiBXaWtpTGVha3MgZm91bmRlciBKdWxpYW4gQXNzYW5nZSBwcm9taXNlZCAmIzgy
MjA7c2lnbmlmaWNhbnQmIzgyMjE7IGRpc2Nsb3N1cmVzIG9uIHN1YmplY3RzIGluY2x1ZGluZyB0
aGUgVS5TLiBlbGVjdGlvbiBhbmQgR29vZ2xlIGluIHRoZSBjb21pbmcgd2Vla3MgYXMgdGhlIHNl
Y3JldC1zcGlsbGluZyBncm91cCBtYXJrZWQgaXRzIDEwdGggYW5uaXZlcnNhcnkgb24gVHVlc2Rh
eS48L3A+PHA+QXNzYW5nZSBzYWlkIFdpa2lMZWFrcyBwbGFucyB0byBzdGFydCBwdWJsaXNoaW5n
IG5ldyBtYXRlcmlhbCBzdGFydGluZyB0aGlzIHdlZWssIGJ1dCB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBzcGVj
aWZ5IHRoZSB0aW1pbmcgYW5kIHN1YmplY3QuIFNwZWFraW5nIGJ5IHZpZGVvIGxpbmsgdG8gYW4g
YW5uaXZlcnNhcnkgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIGluIEJlcmxpbiwgaGUgc2FpZCB0aGUgbGVha3Mg
aW5jbHVkZSAmIzgyMjA7c2lnbmlmaWNhbnQgbWF0ZXJpYWwmIzgyMjE7IG9uIHdhciwgYXJtcywg
b2lsLCBpbnRlcm5ldCBnaWFudCBHb29nbGUsIHRoZSBVLlMuIGVsZWN0aW9uIGFuZCBtYXNzIHN1
cnZlaWxsYW5jZS48L3A+PHA+V2lraUxlYWtzIGhvcGVzICYjODIyMDt0byBiZSBwdWJsaXNoaW5n
IGV2ZXJ5IHdlZWsgZm9yIHRoZSBuZXh0IDEwIHdlZWtzLCYjODIyMTsgQXNzYW5nZSBzYWlkLjwv
cD48cD5XaWtpTGVha3MsIHdoaWNoIHJlbGVhc2VkIERlbW9jcmF0aWMgTmF0aW9uYWwgQ29tbWl0
dGVlIGVtYWlscyBkYXlzIGJlZm9yZSB0aGUgcGFydHkmIzgyMTc7cyBuYXRpb25hbCBjb252ZW50
aW9uIGVhcmxpZXIgdGhpcyB5ZWFyLCB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBzYXkgd2hvIG9yIHdoYXQgY2Ft
cGFpZ24gd291bGQgYmUgYWZmZWN0ZWQgYnkgdGhlIHVwY29taW5nIFUuUy4gZWxlY3Rpb24gbGVh
a3MuIEFzc2FuZ2Ugc2FpZCBzcGVjdWxhdGlvbiB0aGF0IGhlIG9yIFdpa2lMZWFrcyBpbnRlbmQg
dG8gaGFybSBEZW1vY3JhdGljIG5vbWluZWUgSGlsbGFyeSBDbGludG9uIGlzICYjODIyMDtmYWxz
ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFza2VkIHdoZXRoZXIgaGUgZmVlbHMgYW55IHBlcnNvbmFsIGFmZmlu
aXR5IHdpdGggQ2xpbnRvbiYjODIxNztzIFJlcHVibGljYW4gcml2YWwsIERvbmFsZCBUcnVtcCwg
QXNzYW5nZSByZXBsaWVkOiAmIzgyMjA7SSBmZWVsIHBlcnNvbmFsIGFmZmluaXR5IHJlYWxseSwg
SSB0aGluaywgd2l0aCBhbGwgaHVtYW4gYmVpbmdzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgY2Vy
dGFpbmx5IGZlZWwgc29ycnkgZm9yIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiBhbmQgRG9uYWxkIFRydW1wLCYj
ODIyMTsgaGUgYWRkZWQuICYjODIyMDtUaGVzZSBhcmUgdHdvIHBlb3BsZSB0aGF0IGFyZSB0b3Jt
ZW50ZWQgYnkgdGhlaXIgYW1iaXRpb25zIGluIGRpZmZlcmVudCB3YXlzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
U3dlZGVuIGlzIHNlZWtpbmcgQXNzYW5nZSYjODIxNztzIGV4dHJhZGl0aW9uIGluIGEgcmFwZSBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uLiBIZSBoYXNuJiM4MjE3O3QgbGVmdCB0aGUgRWN1YWRvcmVhbiBFbWJhc3N5
IGluIExvbmRvbiBzaW5jZSAyMDEyLiBBc3NhbmdlIGRlbmllcyB0aGUgcmFwZSBhbGxlZ2F0aW9u
IGFuZCBzYXlzIGhlIGZlYXJzIGJlaW5nIGV4dHJhZGl0ZWQgdG8gdGhlIFUuUy4gdG8gZmFjZSBl
c3Bpb25hZ2UgY2hhcmdlcyBpZiBoZSBsZWF2ZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.