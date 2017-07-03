With fight for Mosul in final stage, militants strike back

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TU9TVUwsIElyYXE6IFdpdGggdGhlIGZpZ2h0IGZvciBNb3N1bCBpbiBpdHMgZmluYWwgc3Rh
Z2UgTW9uZGF5LCBJc2xhbWljIFN0YXRlIG1pbGl0YW50cyBzZW50IGZlbWFsZSBzdWljaWRlIGJv
bWJlcnMgaGlkZGVuIGFtb25nIGZsZWVpbmcgY2l2aWxpYW5zLCB3aGlsZSBJcmFxaSBmb3JjZXMg
YW5kIHRoZSBVLlMuLWxlZCBjb2FsaXRpb24gdW5sZWFzaGVkIHB1bmlzaGluZyBhaXJzdHJpa2Vz
IGFuZCBhcnRpbGxlcnkgZmlyZSB0aGF0IHNldCBkb3plbnMgb2YgYnVpbGRpbmdzIGFibGF6ZS48
L3A+PHA+QXQgbGVhc3Qgb25lIElyYXFpIHNvbGRpZXIgd2FzIGtpbGxlZCBhbmQgZml2ZSB3ZXJl
IHdvdW5kZWQgaW4gdGhlIHR3byBzZXBhcmF0ZSBzdWljaWRlIGF0dGFja3MsIHRoZSBtaWxpdGFy
eSBzYWlkLiBPbiBTdW5kYXksIGEgYm9tYmVyIGluIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgY2xvdGhpbmcga2ls
bGVkIDE0IHBlb3BsZSBhdCBhIGNhbXAgZm9yIGRpc3BsYWNlZCByZXNpZGVudHMgaW4gQW5iYXIg
cHJvdmluY2UsIGEgcHJvdmluY2lhbCBvZmZpY2lhbCBzYWlkLiBObyBncm91cCBjbGFpbWVkIHJl
c3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciB0aGUgYXR0YWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlc2UgdGFjdGljcyBk
b24mIzgyMTc7dCBzdXJwcmlzZSBtZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgU2d0LiBBaG1lZCBGYWRpbCwgd2hv
IHBhdHJvbGxlZCBNb3N1bCYjODIxNztzIE9sZCBDaXR5IGp1c3QgNTAgeWFyZHMgZnJvbSB0aGUg
ZnJvbnQuPC9wPjxwPlRoZSBtaWxpdGFudHMgJiM4MjIwO2hhdmUgbm93aGVyZSB0byBnby4gVGhl
eSYjODIxNztyZSB0cmFwcGVkLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3Mg
dHdvIHN1aWNpZGUgYm9tYmluZ3MgYWdhaW5zdCBJcmFxaSBzb2xkaWVycyBmb2xsb3dlZCB0aHJl
ZSBvdGhlciBzdWNoIGF0dGFja3MgYnkgd29tZW4gJiM4MjEyOyBzb21lIG9mIHRoZW0gdGVlbmFn
ZXJzICYjODIxMjsgaW4gdGhlIHByZXZpb3VzIHR3byBkYXlzLCBzYWlkIFNndC4gQWxpIEFiZHVs
bGFoIEh1c3NlaW4uPC9wPjxwPkEgc29sZGllciBkaXNwbGF5ZWQgdGhlIHNjaG9vbCBJRCBjYXJk
IHJldHJpZXZlZCBmcm9tIHRoZSBib2R5IG9mIG9uZSBvZiB0aGUgYm9tYmVycywgc2hvd2luZyBo
ZXIgdG8gYmUgb25seSAxNS4gVGhlIHBob3RvIHdhcyBvZiBhIHNlcmlvdXMgeW91bmcgd29tYW4g
aW4gYSB3aGl0ZSBoaWphYiBhbmQgaW5kaWNhdGVkIHNoZSBoYWQgc3R1ZGllZCBpbiBCYW5nbGFk
ZXNoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TW9zdCBvZiB0aGUgcGVvcGxlIHdobyBibGV3IHRoZW1zZWx2ZXMg
dXAgdG9kYXkgYXJlIHdvbWVuLCYjODIyMTsgc2FpZCBzcGVjaWFsIGZvcmNlcyBMdC4gQ29sLiBT
YWxhbSBIdXNzZWluLiBIZSBhZGRlZCB0aGF0IHNldmVuIHdvbWVuIHN0cmFwcGVkIHdpdGggZXhw
bG9zaXZlcyBhcHByb2FjaGVkIHRoZSB0cm9vcHMgTW9uZGF5LCAmIzgyMjA7YnV0IHRoYW5rIEdv
ZCwgb3VyIHVuaXRzIHN0b3BwZWQgW3RoZW1dLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R292ZXJubWVudCB0cm9v
cHMgYWR2YW5jaW5nIHRocm91Z2ggdGhlIE9sZCBDaXR5IHdlcmUgdXNpbmcgcm91Z2hlciB0YWN0
aWNzIHRvIGNsZWFyIHRoZSByZW1haW5pbmcgcG9ja2V0cyBvZiBJUyBmb3JjZXMuPC9wPjxwPlRo
ZSB0ZW1wbyBvZiBhaXJzdHJpa2VzIHdhcyBzbyBncmVhdCBNb25kYXkgdGhhdCBjb2FsaXRpb24g
YWlyY3JhZnQgY291bGRuJiM4MjE3O3Qga2VlcCB1cCB3aXRoIHRoZSByZXF1ZXN0cyBmb3IgYWly
IHN1cHBvcnQgZnJvbSBJcmFxaSBncm91bmQgZm9yY2VzLiBJbnN0ZWFkLCB0aGV5IHNvdWdodCBh
cHByb3ZhbCBmb3IgYXJ0aWxsZXJ5IHN0cmlrZXMuPC9wPjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgZHJv
bmUgZm9vdGFnZSBzaG93ZWQgdGhlIHJlc3VsdDogZG96ZW5zIG9mIGJ1aWxkaW5ncyBidXJuaW5n
IGluIHRoZSBPbGQgQ2l0eS48L3A+PHA+V2hpbGUgc2hvcHMgaGF2ZSByZW9wZW5lZCBhbmQgY2l2
aWxpYW4gdHJhZmZpYyBmaWxscyBzdHJlZXRzIGluIHJldGFrZW4gbmVpZ2hib3Job29kcywgdGhp
Y2sgYmxhY2sgc21va2UgY29udGludWVkIHRvIHJpc2UganVzdCBhIGZldyBtaWxlcyBhd2F5IGZy
b20gSVMtaGVsZCB0ZXJyaXRvcnkgb24gdGhlIGJhbmsgb2YgdGhlIFRpZ3JpcyBSaXZlciB0aGF0
IGRpdmlkZXMgSXJhcSYjODIxNztzIHNlY29uZC1sYXJnZXN0IGNpdHkuIFRoZSBhcmVhIGNvbnRy
b2xsZWQgYnkgdGhlIG1pbGl0YW50cyBpcyBsZXNzIHRoYW4gaGFsZiBhIHNxdWFyZSBtaWxlLjwv
cD48cD5Jc2xhbWljIFN0YXRlIG1pbGl0YW50cyBzd2lmdGx5IG92ZXJyYW4gTW9zdWwgaW4gMjAx
NC4gVGhlIFUuUy4tYmFja2VkIG9mZmVuc2l2ZSB0byByZXRha2UgdGhlIGNpdHkgd2FzIGxhdW5j
aGVkIGluIE9jdG9iZXIgYW5kIGhhcyBwcm9jZWVkZWQgc2xvd2x5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.