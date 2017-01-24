With Trump’s swearing-in, Israel pushes ahead on settlements

PHA+SkVSVVNBTEVNOiBJc3JhZWwgYW5ub3VuY2VkIHBsYW5zIFR1ZXNkYXkgdG8gYnVpbGQgMiw1
MDAgbW9yZSBzZXR0bGVyIGhvbWVzIG9uIHRoZSBXZXN0IEJhbmssIG1vdmluZyB0byBzdGVwIHVw
IGNvbnN0cnVjdGlvbiBqdXN0IGRheXMgYWZ0ZXIgdGhlIHN3ZWFyaW5nLWluIG9mIERvbmFsZCBU
cnVtcCBicm91Z2h0IHRvIHBvd2VyIGEgVS5TLiBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBzZWVuIGFzIGZyaWVu
ZGx5IHRvIHRoZSBzZXR0bGVtZW50IG1vdmVtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGJ1aWxk
aW5nICYjODIxMjsgYW5kIHdlIHdpbGwgY29udGludWUgdG8gYnVpbGQsJiM4MjIxOyBJc3JhZWxp
IFByaW1lIE1pbmlzdGVyIEJlbmphbWluIE5ldGFueWFodSB3cm90ZSBpbiBhIEZhY2Vib29rIHBv
c3QuPC9wPjxwPldoaXRlIEhvdXNlIHNwb2tlc21hbiBTZWFuIFNwaWNlciBkaWQgbm90IGFuc3dl
ciBkaXJlY3RseSB3aGVuIGFza2VkIGFib3V0IFRydW1wJiM4MjE3O3MgcmVhY3Rpb24uPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJc3JhZWwgY29udGludWVzIHRvIGJlIGEgaHVnZSBhbGx5IG9mIHRoZSBVbml0ZWQg
U3RhdGVzLCYjODIyMTsgU3BpY2VyIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSB3YW50cyB0byBncm93IGNsb3Nl
ciB3aXRoIElzcmFlbCB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhhdCBpdCBnZXRzIHRoZSBmdWxsIHJlc3BlY3Qg
dGhhdCBpdCBkZXNlcnZlcyBpbiB0aGUgTWlkZGxlIEVhc3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGlsZSBU
cnVtcCBoYXMgc2lnbmFsZWQgdGhhdCBoZSB3aWxsIGJlIGZhciBtb3JlIHRvbGVyYW50IG9mIElz
cmFlbGkgc2V0dGxlbWVudCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdGhhbiBoaXMgcHJlZGVjZXNzb3JzLCBoZSBh
bHNvIGhhcyBleHByZXNzZWQgYSBkZXNpcmUgdG8gYnJva2VyIGEgcGVhY2UgYWNjb3JkIGJldHdl
ZW4gSXNyYWVsIGFuZCB0aGUgUGFsZXN0aW5pYW5zLCBhbmQgc2lkaW5nIGNsb3NlbHkgd2l0aCBJ
c3JhZWwgb24gc3VjaCBhIGNvbnRlbnRpb3VzIG1hdHRlciBjb3VsZCBodXJ0IFUuUy4gY3JlZGli
aWxpdHkuPC9wPjxwPk5ldGFueWFodSByZXBlYXRlZGx5IGNsYXNoZWQgd2l0aCBQcmVzaWRlbnQg
QmFyYWNrIE9iYW1hIG92ZXIgc2V0dGxlbWVudCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uPC9wPjxwPk9iYW1hLCBs
aWtlIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGNvbW11bml0eSwgY29uc2lkZXJlZCB0
aGUgYnVpbGRpbmcgb2Ygc2V0dGxlbWVudHMgb24gb2NjdXBpZWQgbGFuZHMgY2xhaW1lZCBieSB0
aGUgUGFsZXN0aW5pYW5zIHRvIGJlIGFuIG9ic3RhY2xlIHRvIHBlYWNlLiBUaG9zZSB0ZW5zaW9u
cyBib2lsZWQgb3ZlciBsYXN0IG1vbnRoIHdoZW4gdGhlIE9iYW1hIFdoaXRlIEhvdXNlIGFsbG93
ZWQgdGhlIFUuTi4gU2VjdXJpdHkgQ291bmNpbCB0byBwYXNzIGEgcmVzb2x1dGlvbiBjb25kZW1u
aW5nIHRoZSBzZXR0bGVtZW50cyBhcyBpbGxlZ2FsLjwvcD48cD5UcnVtcCBoYXJzaGx5IGNyaXRp
Y2l6ZWQgT2JhbWEgZm9yIGdvaW5nIGFnYWluc3QgSXNyYWVsIGFuZCBwcm9taXNlZCBhIG5ldyBh
cHByb2FjaCBhZnRlciB0YWtpbmcgb2ZmaWNlLCByYWlzaW5nIGhvcGVzIGluc2lkZSBJc3JhZWwm
IzgyMTc7cyBuYXRpb25hbGlzdCBnb3Zlcm5tZW50IGZvciBhIG5ldyBlcmEgaW4gcmVsYXRpb25z
LjwvcD48cD5UcnVtcCBoYXMgYWxyZWFkeSBpbnZpdGVkIE5ldGFueWFodSB0byB2aXNpdCB0aGUg
V2hpdGUgSG91c2UgbmV4dCBtb250aCwgYW5kIGJvdGggbWVuLCBhZnRlciBzcGVha2luZyBvbiB0
aGUgcGhvbmUgU3VuZGF5LCBwcm9taXNlZCBjbG9zZSBjb29yZGluYXRpb24gb24gYSByYW5nZSBv
ZiBzZW5zaXRpdmUgbWF0dGVycywgaW5jbHVkaW5nIHNldHRsZW1lbnRzLjwvcD48cD5OZXRhbnlh
aHUmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugd291bGQgbm90IHNheSB3aGV0aGVyIGhlIGhhZCBjb25zdWx0ZWQg
d2l0aCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgYmVmb3JlIFR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBhbm5vdW5jZW1lbnQs
IGJ1dCBqdXN0IGEgZGF5IGVhcmxpZXIsIHRoZSBwcmltZSBtaW5pc3RlciB0b2xkIGEgbWVldGlu
ZyBvZiBoaXMgTGlrdWQgUGFydHkgdGhhdCB0aGVyZSBzaG91bGQgYmUgbm8gc3VycHJpc2VzIGZv
ciB0aGUgbmV3IHByZXNpZGVudC48L3A+PHA+VGhlIGNvbnN0cnVjdGlvbiBwbGFucyB3ZXJlIGFu
bm91bmNlZCBieSBEZWZlbnNlIE1pbmlzdGVyIEF2aWdkb3IgTGllYmVybWFuLCB3aG8gc2FpZCBp
biBhIHN0YXRlbWVudCB0aGF0IGhlIGFuZCBOZXRhbnlhaHUgYWdyZWVkIG9uIHRoZSBhcHByb3Zh
bCAmIzgyMjA7aW4gcmVzcG9uc2UgdG8gaG91c2luZyBuZWVkcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIHNh
aWQgbW9zdCBvZiB0aGUgaG91c2luZyB1bml0cyB3aWxsIGJlIGJ1aWx0IGluIHNldHRsZW1lbnQg
JiM4MjIwO2Jsb2NzLCYjODIyMTsgZGVuc2VseSBwb3B1bGF0ZWQgYXJlYXMgd2hlcmUgbW9zdCBz
ZXR0bGVycyBhbHJlYWR5IGxpdmUgYW5kIHdoaWNoIElzcmFlbCB3YW50cyB0byBrZWVwIHVuZGVy
IGl0cyBjb250cm9sIHVuZGVyIGFueSBmdXR1cmUgcGVhY2UgZGVhbCB3aXRoIHRoZSBQYWxlc3Rp
bmlhbnMuIDwvcD48cD5UaGUgYXBwcm92YWxzIHdlcmUgZm9yIGVhcmx5IHN0YWdlcyBvZiBkZXZl
bG9wbWVudCwgbWVhbmluZyBjb25zdHJ1Y3Rpb24gaXNuJiM4MjE3O3QgYW55dGltZSBzb29uLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBkZWNpc2lvbiBkZXN0cm95cyB0aGUgdHdvLXN0YXRlIHNvbHV0aW9u
LCYjODIyMTsgc2FpZCBTYWViIEVyZWthdCwgYSBzZW5pb3IgUGFsZXN0aW5pYW4gb2ZmaWNpYWwg
aW4gdGhlIFdlc3QgQmFuay4gJiM4MjIwO1dlIGNhbGwgb24gdGhlIGludGVybmF0aW9uYWwgY29t
bXVuaXR5IHRvIGhvbGQgSXNyYWVsIGFjY291bnRhYmxlIGltbWVkaWF0ZWx5LiYjODIyMTsgPC9w
PjxwPkhlIHNhaWQgdGhlIElzcmFlbGkgZ292ZXJubWVudCBoYWQgYmVlbiBlbmNvdXJhZ2VkIGJ5
IHdoYXQgaXQgaGVhcmQgZnJvbSBUcnVtcC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.