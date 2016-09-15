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Witness says Philippine president ordered killings

By Jim Gomez and Teresa Cerojano
Associated Press

Published: September 15, 2016 - 09:36 PM
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Former Filipino militiaman Edgar Matobato pinches his nose during a break at the Philippine Senate in Pasay, south of Manila, Philippines on Thursday. Matobato said that Philippine President Rodrigo Duterte, when he was still a city mayor, ordered him and other members of a squad to kill criminals and opponents in gangland-style assaults that left about 1,000 dead. (AP Photo/Aaron Favila)


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